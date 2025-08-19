Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional busca soluções para superar o Flamengo na Libertadores

Em três jogos neste temporada entre os dois times, gaúchos não venceram, o que deixa a torcida colorada irritada
A derrota para o Flamengo no domingo, pelo Brasileiro, aumentou ainda mais a insatisfação no Internacional, que ainda não conseguiu vencer os cariocas nesta temporada em três duelos disputados. O gaúchos quebram a cabeça agora para encontrar o caminho da vitória, nesta quarta-feira, em jogo decisivo pela Libertadores.

Após o revés do domingo passado no Beira-Rio, uma parte da torcida demonstrou apoio, pois o técnico Roger Machado preferiu escalar uma equipe mesclada e poupar alguns de seus titulares para o jogo decisivo pela Libertadores.

Entretanto, outra parte expôs o descontentamento com o rendimento do time. Alguns colorados também foram ao estacionamento do Beira-Rio para protestar e pedir mudanças. O único poupado foi o meio-campista uruguaio Alan Rodríguez, a contratação mais recente do clube.

Tudo ou nada dentro de casa

O Colorado entra em campo para seguir na Libertadores, nesta quarta-feira (20), novamente contra o Flamengo Assim como no embate do último domingo (17), o Inter também perdeu para o Rubro-Negro por 1 a 0 o primeiro jogo, no Maracanã. Uma simples vitória leva a decisão para os pênaltis. Já os cariocas precisam apenas do empate.

