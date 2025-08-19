Internacional busca soluções para superar o Flamengo na Libertadores

Em três jogos neste temporada entre os dois times, gaúchos não venceram, o que deixa a torcida colorada irritada / Crédito: Jogada 10

A derrota para o Flamengo no domingo, pelo Brasileiro, aumentou ainda mais a insatisfação no Internacional, que ainda não conseguiu vencer os cariocas nesta temporada em três duelos disputados. O gaúchos quebram a cabeça agora para encontrar o caminho da vitória, nesta quarta-feira, em jogo decisivo pela Libertadores. Após o revés do domingo passado no Beira-Rio, uma parte da torcida demonstrou apoio, pois o técnico Roger Machado preferiu escalar uma equipe mesclada e poupar alguns de seus titulares para o jogo decisivo pela Libertadores.