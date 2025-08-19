Gregore, ex-Botafogo, é o jogador mais faltoso do Brasileirão-2025

Levantamento revela quais são os dez jogadores mais faltosos do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Engana-se quem acredita que os jogadores da linha de defesa são os grandes responsáveis pelo anti-jogo numa partida de futebol. Afinal, um levantamento inédito do “Bolavip Brasil” correu atrás para descobrir quais são os dez jogadores mais faltosos do Campeonato Brasileiro na última década. E descobriu que o pódio é ocupado apenas por nomes que atuam no meio de campo ou no ataque: o volante Gregore, ex-Botafogo, foi quem cometeu mais faltas na Série A entre 2016 e 2025. Logo atrás dele, estão o meia Zé Rafael, do Santos, e o atacante Bruno Henrique, do Flamengo. Zagueiros e laterais correspondem a cinco dos dez mais faltosos O estudo contou com a ajuda da plataforma de estatísticas Opta para chegar aos números. Eles, assim, revelam que a fama de faltosos de jogadores de defesa não passa de mito. Cinco dos dez jogadores mais faltosos do Brasileirão são zagueiros ou laterais. Os outros cinco, atacantes ou meias. Os números foram atualizados pela última vez no dia 17 de agosto.

Além do trio nas primeiras colocações, surpreendeu a presença de outros dois jogadores com características mais ofensivas em campo: o meia Lucas Lima e o atacante Pablo, coincidentemente, ambos atletas do Sport Recife. O jogador defensivo mais faltoso do Campeonato Brasileiro é Reinaldo, do Mirassol. O lateral-esquerdo anotou 362 faltas no período considerado no levantamento, mais de 100 faltas a menos que o líder no quesito: Gregore cometeu 477 faltas até se transferir para o Al-Rayyan, do Catar. As últimas pelo Botafogo, clube que defendeu entre fevereiro de 2024 e julho de 2025. Gregore e Thiago Santos: destaques no número de faltas por partida Entre os dez jogadores mais faltosos do Campeonato Brasileiro em números absolutos, apenas dois estão entre os mais faltosos na média de infrações cometidas por partida disputada. O destaque maior é de Gregore, que lidera no número absoluto e é também o segundo mais faltoso na média por jogo. Thiago Santos, do Fluminense, sétimo jogador mais faltoso do Campeonato Brasileiro, é também o sétimo mais faltoso do Brasileirão na média por partida.