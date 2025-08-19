Fortaleza é eliminado da Libertadores após derrota para o Vélez

Leão do Pici perde por 2 a 0 na Argentina e vê sonho das quartas de final se encerrar, enquanto Vélez segue vivo no mata-mata / Crédito: Jogada 10

O sonho do Fortaleza de conquistar uma vaga inédita nas quartas de final da Libertadores chegou ao fim. Nesta terça-feira (19), o Leão do Pici perdeu para o Vélez Sarsfield por 2 a 0, sob forte chuva, no José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, e se despediu da competição sul-americana. O clube argentino agora espera o vencedor de Racing x Peñarol para saber o próximo adversário no mata-mata. No primeiro jogo das oitavas de final, o Fortaleza ficou no empate sem gols diante do Vélez, no Castelão, e precisava da vitória fora de casa para buscar a classificação inédita para as quartas de final. Dessa maneira, a eliminação aumenta a crise do time brasileiro, que vinha de derrota para o Fluminense fora de casa pelo Brasileirão. O técnico Renato Paiva optou por um time misto no torneio nacional para ir com força máxima na Liberta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, uma classificação às quartas de final seria histórica para o futebol nordestino, que só teve o Bahia nesta fase, ainda na década de 1960. Por outro lado, o Vélez Sarsfield vinha de vitória sobre o Independiente em casa pelo Campeonato Argentino (Clausura). Além disso, forte em seus domínios, o time argentino chegou a sete jogos seguidos sem perder no ano. O jogo O jogo começou intenso e cheio de ação, mesmo com a chuva forte. Dessa maneira, o Vélez abriu o placar cedo. Após cruzamento de Gómez, Carrizo subiu de cabeça e marcou para os donos da casa em Buenos Aires. O Fortaleza tentou reagir com duas finalizações de Marinho, mas acabou sendo punido por um erro de passe de Deyverson, que permitiu a Galván receber na área, dominar e finalizar com precisão, anotando o segundo gol do time argentino. O Fortaleza voltou do intervalo com três alterações e conseguiu equilibrar a partida. Na melhor chance do time cearense, Lucca Prior finalizou de fora da área e parou no travessão argentino. Contudo, o Vélez seguiu com mais volume de jogo e mesmo com o placar favorável, teve oportunidades de ampliar.