Fábio quebra recorde mundial e ganha a admiração de Renato Gaúcho

Assim que o juiz deu o apito inicial do jogo com o Fluminense contra o América-COL, o goleiro se tornou o jogador com mais jogos na história

Fábio alcança a marca aos 44 anos (fará 45 no dia 30 de setembro) e soma 21 títulos, um deles a Libertadores de 2023 com a camisa do Fluminense.

O goleiro Fábio, do Fluminense, se tornou, neste 19/8/2025, o jogador com mais jogos na história do futebol mundial. Contra o América de Cali, pelas oitavas da Sul-Americana, no Maracanã, chegou à marca de 1.391. Superou o goleiro inglês Peter Shilton, com quem estava empatado desde o fim da última semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Muito feliz pelo Fábio! Não é qualquer atleta que alcança essa marca. É um grande profissional, um dos líderes do grupo. Está de parabéns por essa marca histórica. Um líder, ajuda o grupo e merece tudo o que está passando. Depois de tantos anos, continua sendo um grande profissional. Parabéns por essa marca incrível!”, disse o técnico Renato Gaúcho, à Paramount, na chegada do time ao Maracanã para o duelo da volta (na ida, na Colômbia, Flu 2 a 1).

Para celebrar a marca, o Fluminense fez uma camisa com um detalhe especial com Fábio e o mapa do Brasil ao fundo e o número 1391. Teve também um quadro especial pela marca. E disponibilizou copos comemorativos para que a torcida que compareceu ao Maracanã pudesse comprar e guardar de recordação. Ao entrar em campo com o time, veio com a filha Valentina e foi ovacionado.

Raio X de Fábio

Fábio começou a carreira em 1997, mas passou a se destacar a partir de 2000 defendendo o Vasco, onde ficou até 2004. Foi naquele ano que passou a jogar pelo Cruzeiro, onde ficou até 2021, conquistando a maioria de seus títulos e se tornando o atleta com mais jogos pelo Cruzeiro, com 976. Sua saída, no início da SAF de Ronaldo, o Fenômeno, foi marcada por comoção, já que tudo indicava que ele chegaria ao gol 1.000 pela Raposa.

Mas há males que vêm para o bem. Acertou com o Fluminense em 2022 e desde então é titular, já somando 235 jogos pelo clube.