Erick Noriega desembarca em Porto Alegre para fechar com o Grêmio

O meio-campista Erick Noriega desembarcou em Porto Alegre, nesta terça-feira (19), para concluir sua transferência para o Grêmio. O jogador que defendia o Alianza Lima passará por exames médicos neste mesmo dia. Caso ele receba a aprovação do departamento médico, a expectativa é de que assine contrato por quatro anos com o Imortal. Originalmente, Noriega é zagueiro, mas depois passou a atuar no meio de campo. Inclusive, ele esteve entre os 11 iniciais nos dois jogos contra o Tricolor gaúcho nos playoffs da Sul-Americana. O planejamento é que o volante já esteja disponível para Mano Menezes no jogo com o Ceará, pela 21ª rodada do Brasileirão, na Arena, no próximo sábado (23).

Erick nasceu no Japão, mas se naturalizou peruano. O início de sua trajetória profissional foi no país asiático em 2020, porém ele atua na América do Sul desde 2023. Antes de acertar com o Grêmio, o meio-campista jogou por três clubes no Peru: Universidad de San Martín, Comerciantes Unidos e o Alianza Lima. Neste ano, ele atuou em 36 partidas, além de marcar dois gols. Ele também soma convocações para a seleção do Peru. Por sinal, na rodada passada das Eliminatórias, ele deixou o banco e jogou o empate sem gols com a Colômbia. Cria da base perto de um retorno ao Grêmio Arthur Mello e Grêmio estão próximos de concluir o retorno do meio-campista ao clube. Afinal, já há um acerto verbal entre as partes e somente algumas questões impedem a finalização das tratativas. Um fator preponderante para o volante mudar de opinião e concordar em voltar ao Imortal é a ambição em retornar à Seleção Brasileira. Especialmente, brigar por uma vaga entre os convocados para a próxima Copa do Mundo.