Douglas Luiz acerta retorno para Inglaterra e vai defender o Nottingham Forest

Volante revelado pelo Vasco defendia a Juventus, da Itália, onde não teve muitas oportunidades e agora atuará na Premier League de novo / Crédito: Jogada 10

A temporada europeia já começou e o mercado da bola continua agitado. Nesta terça-feira (19), o Nottingham Forest confirmou Douglas Luiz como novo reforço. Aos 27 anos, o volante deixou a Juventus por cerca de 30 milhões de euros (R$ 191,6 milhões na cotação atual) e assinou contrato por cinco temporadas. O jogador volta à Inglaterra depois de brilhar no Aston Villa e ganhar projeção internacional. Ele passou pela Juventus, mas, apesar da chegada cercada de entusiasmo, não rendeu como esperado, perdeu espaço e abriu caminho para o Nottingham avançar. O primeiro contato aconteceu em janeiro, mas não houve oferta oficial.