Cruzeiro promete ir à CBF contra arbitragem: ‘Frequentemente prejudicados’

Dirigente da Raposa, Pedro Junio detona atuação de árbitro e responsável pelo VAR no empate com o Mirassol, na segunda, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro ficou no empate com o Mirassol na abertura do returno e deixou escapar a chance de reassumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, a partida terminou com reclamação da Raposa pela atuação do árbitro Bruno Arleu de Araujo e de Carlos Eduardo Nunes Braga, responsável pelo VAR. O clube mineiro, assim, criticou a decisão da arbitragem em não marcar um possível pênalti de José Aldo em lance de toque de mão na bola logo aos dois minutos do primeiro tempo. Com isso, a Raposa, assim, pretende fazer uma reclamação formal à CBF sobre a atuação da arbitragem.

Complicado vir falar de arbitragem em um jogo tão difícil como esse, mas o Cruzeiro não vai se calar. Estamos sendo prejudicados frequentemente. Fomos na última rodada, agora novamente", disse Pedro Júnio, vice-presidente do Cruzeiro. "Viemos dizer ao torcedor que não vamos nos calar. Cruzeiro fez o protesto, vai fazer agora de novo e, se tiver que fazer nos próximos, vamos fazer. Não seremos prejudicados pela arbitragem". "Esperamos mudança de postura. Queremos uma arbitragem justa para todos. Se tiver que vir falar em todas as rodadas, vamos nos posicionar, não vamos mais aceitar esse tipo de posicionamento. Não vamos nos calar diante de tantos lances, em tantos jogos. Foi um lance muito nítido (contra o Mirassol), na nossa opinião", finalizou. Os lances que o Cruzeiro se viu prejudicado Além da partida contra o Mirassol, o Cruzeiro, aliás, também entende que sofreu com arbitragem em pelo menos seis jogos recentemente. A informação inicial é do "ge".