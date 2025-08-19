Crespo se prepara para sua viver primeira Libertadores com Morumbis lotado

Treinador comandou o Tricolor na competição em 2021, quando os estádios não estavam recebendo público por conta da pandemia da Covid-19

O treinador já havia disputado cinco partidas do torneio no estádio durante sua primeira passagem pelo Tricolor, em 2021, quando as arquibancadas estavam vazias devido à pandemia de covid-19. Naquela ocasião, Crespo levou o São Paulo até as quartas de final, sendo eliminado pelo Palmeiras com empate em casa (1 a 1) e derrota no Allianz Parque (3 a 0).

Hernán Crespo fará nesta terça-feira (19/8), às 21h30, contra o Atlético Nacional, seu 65º jogo pelo São Paulo. Contudo, será a primeira oportunidade de vivenciar a atmosfera de um Morumbi lotado na Libertadores.

Na primeira passagem pelo clube, Crespo comandou o Tricolor em 53 jogos, com 24 vitórias, nove empates e dez derrotas, somando 57% de aproveitamento. Ele também conquistou o Campeonato Paulista, chegou às quartas da Copa do Brasil (eliminado pelo Fortaleza) e deixou a equipe na 13ª colocação do Brasileirão ao encerrar seu ciclo.

Assim, em seu 12º jogo desta segunda passagem, o técnico tem a chance de colocar o São Paulo novamente nas quartas da Libertadores. Com o empate sem gols na Colômbia, o Tricolor avança com uma vitória simples. Uma nova igualdade leva o confronto para os pênaltis.

“As melhores expectativas, seguramente vai ser uma noite importante para mim, vai ser uma experiência absolutamente nova no Morumbis lotado. Falar de sentimento é sempre muito difícil, mas vamos ver e falar depois do jogo”, comentou Crespo após o empate com o Sport.