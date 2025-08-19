Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crespo se prepara para sua viver primeira Libertadores com Morumbis lotado

Treinador comandou o Tricolor na competição em 2021, quando os estádios não estavam recebendo público por conta da pandemia da Covid-19
Hernán Crespo fará nesta terça-feira (19/8), às 21h30, contra o Atlético Nacional, seu 65º jogo pelo São Paulo. Contudo, será a primeira oportunidade de vivenciar a atmosfera de um Morumbi lotado na Libertadores.

O treinador já havia disputado cinco partidas do torneio no estádio durante sua primeira passagem pelo Tricolor, em 2021, quando as arquibancadas estavam vazias devido à pandemia de covid-19. Naquela ocasião, Crespo levou o São Paulo até as quartas de final, sendo eliminado pelo Palmeiras com empate em casa (1 a 1) e derrota no Allianz Parque (3 a 0).

Na primeira passagem pelo clube, Crespo comandou o Tricolor em 53 jogos, com 24 vitórias, nove empates e dez derrotas, somando 57% de aproveitamento. Ele também conquistou o Campeonato Paulista, chegou às quartas da Copa do Brasil (eliminado pelo Fortaleza) e deixou a equipe na 13ª colocação do Brasileirão ao encerrar seu ciclo.

Assim, em seu 12º jogo desta segunda passagem, o técnico tem a chance de colocar o São Paulo novamente nas quartas da Libertadores. Com o empate sem gols na Colômbia, o Tricolor avança com uma vitória simples. Uma nova igualdade leva o confronto para os pênaltis.

“As melhores expectativas, seguramente vai ser uma noite importante para mim, vai ser uma experiência absolutamente nova no Morumbis lotado. Falar de sentimento é sempre muito difícil, mas vamos ver e falar depois do jogo”, comentou Crespo após o empate com o Sport.

