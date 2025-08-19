Corinthians confirma afastamento do atacante Héctor Hernández

Jogador tem contrato até o fim de 2026 e não está nos planos da comissão técnica de Dorival Jr / Crédito: Jogada 10

A diretoria do Corinthians determinou nesta terça-feira (19) que o atacante Héctor Hernández deixará de treinar com o elenco profissional. Contratado há um ano, o espanhol não se firmou na equipe e está fora dos planos do técnico Dorival Jr para a sequência da temporada. Segundo o portal “ge”, o jogador não cometeu atos de indisciplina que justificassem o afastamento. O clube, por sua vez, argumenta que a presença dele nos treinos pode reduzir o espaço de outros atletas e dificultar as atividades por causa do excesso de jogadores no CT Joaquim Grava.