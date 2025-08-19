Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians confirma afastamento do atacante Héctor Hernández

Jogador tem contrato até o fim de 2026 e não está nos planos da comissão técnica de Dorival Jr
A diretoria do Corinthians determinou nesta terça-feira (19) que o atacante Héctor Hernández deixará de treinar com o elenco profissional. Contratado há um ano, o espanhol não se firmou na equipe e está fora dos planos do técnico Dorival Jr para a sequência da temporada.

Segundo o portal “ge”, o jogador não cometeu atos de indisciplina que justificassem o afastamento. O clube, por sua vez, argumenta que a presença dele nos treinos pode reduzir o espaço de outros atletas e dificultar as atividades por causa do excesso de jogadores no CT Joaquim Grava.

VEJA: Corinthians negocia com Depay para prorrogar pagamento de bônus

Com isso, Héctor está liberado para procurar outro clube, e a diretoria já admite colocá-lo no mercado. A última partida dele ocorreu contra o Grêmio, há dois meses, e desde então ele não voltou a atuar. Mesmo com os problemas ofensivos do time, as chances de o espanhol ser utilizado são remotas. No sábado, após o jogo do Brasileirão contra o Bahia, Dorival Jr evitou comentar o assunto.

“Esse é um assunto que o Fabinho (Soldado, diretor-executivo de futebol) está a par. Qualquer dúvida é com ele”, limitou-se a dizer o treinador. O vínculo do atacante com o Corinthians vai até o fim de 2026. Ao todo, ele disputou 24 partidas pelo clube e marcou dois gols.

