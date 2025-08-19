Com ausências e retorno, Fluminense divulga relacionados para jogo da Sula

Técnico Renato Gaúcho não conta com cinco jogadores para partida contra o América de Cali, pelas oitavas de final, nesta terça, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Fluminense divulgou a lista de atletas relacionados para o jogo desta terça-feira (19) contra o América de Cali, da Colômbia, às 21h30, no Maracanã, pela volta das oitavas da Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Renato Gaúcho também algumas ausências para o duelo de logo mais. O atacante Germán Cano, aliás, é o único que está no departamento médico. O argentino sofreu uma entorse no joelho direito durante a partida contra o Fortaleza no sábado e está fora do duelo. No entanto, não foi nada grave. Por outro lado, o meia Nonato, o atacante Soteldo e os zagueiros Thiago Silva e Ignácio estão em trabalho de transição para voltarem ao grupo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, Gabriel Fuentes volta a ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. O lateral-esquerdo não entra em campo desde a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras pelo Brasileirão, no último dia 23. Ele sofreu lesão no músculo posterior da coxa durante treino do Tricolor e foi desfalque nas últimas semanas. Recém-contratado pelo Fluminense, Santi Moreno não conseguiu entrar na lista a tempo para as oitavas de final da Sul-Americana. Desta maneira, ele também fica fora do duelo. Após o triunfo por 2 a 1 em Cali, o Fluminense necessita apenas do empate, no Maracanã, para avançar às quartas de final da Sul-Americana. O vencedor enfrenta Lanús ou Central Córdoba na próxima fase da competição. Relacionados do Fluminense Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

Defensores: Davi Schuindt, Facundo Bernal, Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Manoel, Renê, Samuel Xavier e Thiago Santos;

Meio Campistas: Lezcano, Lima, Lucho Acosta, Martinelli e PH Ganso;

Atacantes: Canobbio, Evê, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Riquelme.