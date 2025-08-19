Cano desfalca o Fluminense contra o América de Cali, no Maracanã, pela Sul-Americana

Argentino sofre uma entorse no joelho direito, segue em tratamento e está fora do jogo de volta das oitavas de final do torneio continental

Artilheiro do Fluminense na temporada, Germán Cano voltou a estufar a rede nas últimas três partidas em que esteve em campo e começa a subir de produção. No entanto, o argentino, que tem 19 gols no ano, irá desfalcar a equipe carioca no duelo com o América de Cali, pelas oitavas da Sul-Americana. Afinal, o atleta sofreu uma entorse no joelho direito. A informação é da FluTV News.

Sem a presença do argentino, o técnico Renato Gaúcho deve optar pelo retorno de Everaldo ,que tem sido titular nas Copas. Além disso, John Kennedy deve aparecer como opção no banco de reservas.

Por outro lado, o lateral Gabriel Fuentes está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e volta a ficar à disposição do Tricolor. A tendência é que ele fique no banco, enquanto Renê deve aparecer entre os titulares pelo lado esquerdo. O quarteto Thiago Silva, Nonato, Soteldo e Ignácio está em fase de transição para voltar aos gramados.

Em relação aos reforços, Lucho Acosta já estreou no jogo de ida, na Colômbia, e aparece como opção. No entanto, Santi Moreno não foi inscrito a tempo e só poderá atuar caso o time avance às quartas de final. Igor Rabello, por sua vez, está fora, pois já disputou o torneio com a camisa do Galo.

Por fim, como venceu por 2 a 1 no jogo de ida, o Fluminense tem a vantagem do empate para avançar na competição. O confronto ocorre nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.