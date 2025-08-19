Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cano desfalca o Fluminense contra o América de Cali, no Maracanã, pela Sul-Americana

Cano desfalca o Fluminense contra o América de Cali, no Maracanã, pela Sul-Americana

Argentino sofre uma entorse no joelho direito, segue em tratamento e está fora do jogo de volta das oitavas de final do torneio continental
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Artilheiro do Fluminense na temporada, Germán Cano voltou a estufar a rede nas últimas três partidas em que esteve em campo e começa a subir de produção. No entanto, o argentino, que tem 19 gols no ano, irá desfalcar a equipe carioca no duelo com o América de Cali, pelas oitavas da Sul-Americana. Afinal, o atleta sofreu uma entorse no joelho direito. A informação é da FluTV News.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Sem a presença do argentino, o técnico Renato Gaúcho deve optar pelo retorno de Everaldo ,que tem sido titular nas Copas. Além disso, John Kennedy deve aparecer como opção no banco de reservas.

Por outro lado, o lateral Gabriel Fuentes está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e volta a ficar à disposição do Tricolor. A tendência é que ele fique no banco, enquanto Renê deve aparecer entre os titulares pelo lado esquerdo. O quarteto Thiago Silva, Nonato, Soteldo e Ignácio está em fase de transição para voltar aos gramados.

Em relação aos reforços, Lucho Acosta já estreou no jogo de ida, na Colômbia, e aparece como opção. No entanto, Santi Moreno não foi inscrito a tempo e só poderá atuar caso o time avance às quartas de final. Igor Rabello, por sua vez, está fora, pois já disputou o torneio com a camisa do Galo.

Por fim, como venceu por 2 a 1 no jogo de ida, o Fluminense tem a vantagem do empate para avançar na competição. O confronto ocorre nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar