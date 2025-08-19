Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly se pronunciam sobre polêmica em foto com filhas de Neymar

Uma simples publicação no Instagram colocou Bruna Biancardi no centro de uma nova polêmica nas redes sociais. Isso porque a influenciadora apagou um registro que havia compartilhado de Mavie, sua filha com Neymar, ao lado de Helena — fruto da relação do jogador com Amanda Kimberlly. A exclusão da foto gerou inúmeras interpretações entre os internautas. A repercussão foi tamanha que Biancardi esclareceu a situação através de seu perfil. Questionada sobre a atitude, ela respondeu que a tomou por um pedido de Amanda Kimberlly: “A mãe dela pediu”. A declaração encerrou especulações sobre um possível mal-estar entre as famílias, mas gerou outro acerca da solicitação da influenciadora.

Kimberlly também decidiu se posicionar após a resposta de Biancardi para esclarecer o pedido feito à Bruna. Segundo ela, a exclusão ocorreu por conta dos ataques virtuais recorrentemente direcionados à filha. Amanda, inclusive, já abordou o tema algumas vezes em seu perfil. Nesse sentido, o pedido de Amanda não tem qualquer relação com conflitos pessoais, como já aconteceu anteriormente. Trata-se de uma questão de segurança com a criança. O que dizem os seguidores? A atitude dividiu opiniões. Alguns usuários elogiaram a postura de Kimberlly e reforçaram a importância de proteger a filha da exposição digital. Em contrapartida, outros lamentaram o desaparecimento da foto por "uma reação desnecessária". "A mãe da menina já disse que sofre ataques de graça. Só proteção e pronto. Povo acha problema em tudo", defendeu outra.