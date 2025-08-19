Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo entra com recurso contra liminar pedida pela Eagle

Advogados da SAF do Glorioso entram na Justiça e pedem não recolhimento de recurso da Eagle sobre ações de Textor; entenda
Advogados da SAF do Botafogo entraram na última segunda-feira (18/8) com um recurso na 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em ação que pede o não acolhimento da liminar pedida pela Eagle contra atos de John Textor. Neste pedido original, a Eagle Football argumenta que o norte-americano cometeu “diversas medidas ilícitas” no comando da SAF alvinegra.

Mas, segundo informações do “ge” desta terça-feira (19/8), o Glorioso argumenta que Textor teria, sim, direito a tomar decisões sobre a SAF mesmo em meio a tal litígio. De acordo com os advogados, o objetivo da Eagle seria de “asfixiar financeiramente” a empresa.

LEIA MAIS: Textor obtém liminar que trava mudanças na Eagle

“O objetivo imediato é asfixiar financeiramente a SAF Botafogo, não a reembolsando dos valores que foram emprestados, e, de outro lado, obstando canais alternativos para o levantamento de outros recursos. E isso conduz a SAF Botafogo a um cenário insustentável, na medida em que seu principal devedor (que não paga o que deve) será mantido como acionista controlador”, diz parte do recurso, que segue:

“Essa asfixia financeira poderá resultar, ainda, na impossibilidade de a SAF Botafogo honrar, regularmente, como todos seus compromissos trabalhistas e fiscais, as obrigações assumidas na recuperação extrajudicial do BRF e com outros clubes. (…) Poderá prejudicar negociações de compra e venda com jogadores, ou mesmo a manutenção do plantel e deliberação sobre renovações contratuais. A SAF Botafogo poderia ser obrigada, inclusive, a vender jogadores”, argumentam os advogados em ação na Justiça.

Briga entre SAF e Eagle é complexa

Um dos argumentos da ação original da Eagle, movida no fim de julho, diz que o Botafogo não pode realizar nenhuma ação societária sem o aval do diretor da empresa, Christopher Mallon, algo que teria ocorrido. Afinal, ainda segundo a ação, Textor não contou com a anuência do escocês para realizar uma possível cessão de supostos créditos do Alvinegro para uma companhia nas Ilhas Cayman de até 150 milhões de euros, o que a Eagle enxerga como “ilícito”.

Tal cessão de créditos saiu após AGE (Assembleia Geral Extraordinária) dos acionistas do Botafogo e RCA (Reunião do Conselho de Administração) do clube, no dia 17 de julho. A Eagle deseja a suspensão dos efeitos de tal AGE e RCA.

No entanto, de acordo com a ação da última segunda, a SAF do Botafogo não recebeu notificação sobre uma suposta alteração de controle da Eagle. Apesar de ainda ser proprietário da empresa, Textor não possui ação prática na rotina da companhia, o que se reflete no Alvinegro, que é alvo de ações judiciais e vive processo de revenda.

Ações do Botafogo estão ‘presas’

Em 2022, Textor pegou empréstimo de US$ 425 milhões (R$ 2,3 bilhões) para comprar o Lyon (FRA), dando como garantia todas suas ações (90%) da SAF do Botafogo. A empresa sugeriu a Textor, então, que recompre os próprias ações, hoje presas ao fundo de investimento. Porém, para poder realizar tal recompra, Textor teria que se desvencilhar do Botafogo. Afinal, a Justiça entende o movimento como conflito de interesse, já que Textor é dono tanto da SAF, quanto da Eagle.

Dessa forma, a empresa considera que o ideal seria vender a SAF para um terceiro investidor. Porém, o presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, defende John Textor e dificilmente aceitaria revender a SAF para um terceiro.

