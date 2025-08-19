Botafogo divulga relacionados para batalha contra a LDU

Com retornos de David Ricardo, Newton e Arthur Cabral, Glorioso viajará a Quito para buscar classificação na Libertadores

O Botafogo divulgou nesta terça-feira (19/8) os atletas que viajarão a Quito, no Equador, onde o Glorioso defronta a LDU, pelas oitavas de final da Libertadores. Há, portanto, retornos importantes.

Afinal, o zagueiro David Ricardo, que se machucou no jogo de ida (1 a 0 para o Glorioso, na última quinta (14/8)), volta à lista do técnico Davide Ancelotti. Ele ficou fora da partida contra o Palmeiras, no último domingo (17/8), no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Assim, Marçal e Barboza formaram a dupla de zaga no jogo em questão.

Outros que foram ausências contra o time paulista, em revés por 1 a 0, foram o volante Newton e o atacante Arthur Cabral. Agora, estão de volta aos relacionados.

Já Cuiabano e Kaio Pantaleão, porém, seguem como desfalques. O lateral-esquerdo, que não atua desde o dia 3 de agosto, tem lesão no tornozelo esquerdo, enquanto o defensor sofre com problema na coxa direita. Pantaleão também não vai a campo desde a citada data, em derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Niltão.