Bahia aumenta proposta pelo atacante Mateo Sanabria e agiliza contratação

Elenco sob comando de Rogério Ceni segue precisando de um jogador para atuar na ponta esquerda e diretoria avança em argentino

A diretoria do Bahia alterou o formato da negociação para contratar Mateo Sanabria, atacante do Al Ain. Inicialmente, o clube tentou um empréstimo com opção de compra, mas os árabes recusaram a primeira oferta. Com novos termos, o acerto está por detalhes.

O Tricolor de Aço aumentou a proposta e agora tenta a contratação em definitivo, deixando de lado a ideia inicial de empréstimo com opção de compra. O jogador reforçaria um setor que já conta com Ademir, Luciano Rodríguez, Kayky, Willian José e Eric Pulga. A informação é do jornalista César Luis Merlo.