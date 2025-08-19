Árbitro da CBF divide rotina em campo com ações sociais e corridas

Profissional de 35 anos, Everton Prates se veste de Batman e vira herói para pequenos pacientes em hospitais

Aos 35 anos, Everton atua como educador físico e personal trainer, além de integrar o quadro da CBF. Entre uma partida e outra, divide seu tempo com visitas a hospitais e organizações beneficentes para levar alegria a pacientes. Ele faz parte da Liga do Bem.

No futebol brasileiro, o árbitro exerce uma das funções mais importantes em campo. Mesmo assim, ainda luta por melhores condições de trabalho dentro e fora das quatro linhas. Muitos conciliam a arbitragem com outras atividades. Como Everton Prates, que também pratica corridas de rua e participa de ações sociais vestido de super-herói. Ele costuma se vestir de Batman.

“É um chamado de Deus. Doamos carinho e atenção e recebemos muito amor das crianças”, afirmou.

Everton também se dedica às corridas e já confirmou presença na Corrida do Pantanal 2025. Ao portal “ge”, contou como começou no esporte, explicou o gosto pela atividade e revelou seus objetivos na arbitragem. Segundo ele, o hábito de correr faz diferença quando está em campo.

“A corrida é a forma que encontrei para manter o condicionamento. Quando não estou treinando para arbitragem, estou me preparando para alguma prova. O próximo objetivo é receber chances na Série C e, quem sabe ainda este ano, na Série B. Mas o sonho de todo árbitro é chegar à Série A do Brasileirão”, concluiu.

