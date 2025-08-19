‘O que eu mais quero é pegar vocês’: Lyanco retruca torcedores do Cruzeiro nas redes sociais

Lesionado, capitão do Atlético-MG ficará de fora do clássico de ida entre os arquirrivais nas quartas de final da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

A bola ainda nem rolou para o clássico mineiro da Copa do Brasil, mas o clima de rivalidade já é intenso. Após o anúncio de que ficaria de fora do duelo de ida contra o Cruzeiro, na Arena MRV, por lesão na coxa esquerda, Lyanco passou a ser chamado de “pipoqueiro” por rivais nas redes sociais. Uma provocação que não passou batida pelo capitão do Atlético-MG. Torcedores celestes invadiram as redes para alegar que o defensor estaria fugindo do encontro com a Raposa, marcado para o dia 27 de agosto, às 19h30, na Arena MRV. Prontamente, o capitão respondeu: “Kkkk esses cruzeirenses. O que eu mais quero é pegar vocês. Não comemora, não (sic)”.

Para além da tradicional e intensa rivalidade, a tensão cresce porque o duelo vale vaga na semifinal da Copa do Brasil 2025. O Atlético, vice-campeão da edição passada, chega às quartas após eliminar o Flamengo — que o venceu na decisão do ano passado. Já o Cruzeiro tenta ampliar sua coleção e reforçar a condição de maior campeão da competição. Lyanco desfalca Atlético-MG De acordo com a Itatiaia, o defensor ficará fora de ação por algumas semanas. Ele perderá a partida decisiva contra o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana, além do já mencionado clássico de ida contra o Cruzeiro. O clube trabalha com a previsão de tê-lo após a Data Fifa do início de setembro. Ou seja, caso o prazo se concretize, o defensor ficaria à disposição apenas para o duelo de volta da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, no Mineirão. Além dos duelos mata-mata, Lyanco também não participará dos confrontos pelo Campeonato Brasileiro contra São Paulo e Vitória, nos dias 24 e 31 de agosto, respectivamente.