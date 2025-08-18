Villasanti deixa estádio de muletas por problema no joelho e preocupa o Grêmio

Paraguaio passará por exames de imagem para descobrir a gravidade da lesão e há risco do volante não entrar em campo pelo Imortal neste ano

O volante caiu no campo depois de disputar uma bola na entrada da área do Tricolor e necessitou de auxílio médico. Aos 43 minutos, Dodi o substituiu. A tendência é de que Villasanti faça exames de imagem para averiguar a gravidade da lesão nesta terça-feira (19). Inclusive, há suspeitas que o paraguaio possa ter sofrido rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Apesar da vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Atlético, pelo Brasileirão, o Imortal saiu com um grande problema com Villasanti. Afinal, o paraguaio deixou a Arena MRV, em Belo Horizonte, com o auxílio de muletas, além de uma proteção na perna esquerda, que estava imobilizada. Ele precisou de substituição na primeira etapa por dores no joelho esquerdo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Se por um lado há o risco de perder Villasanti por um longo período, o Tricolor Gaúcho se movimenta para concluir a chegada de dois meio-campistas: Arthur Mello e Erick Nogueira. Arthur já tem um acordo com o Tricolor Gaúcho para voltar a defender o clube, que o revelou, mas ainda há pendências a resolver. Uma delas é concretizar a rescisão contratual com a Juventus, equipe que defende atualmente. Por sinal, há uma reunião agendada entre os dirigentes da Velha Senhora e os representantes do meio-campista para tratar sobre o assunto.

Grêmio se reforça na defesa e no meio de campo

Erick Nogueira estava no Alianza Lima, do Peru, e já se despediu dos seus antigos companheiros. Ele planeja a viagem para Porto Alegre nos próximos dias. Inclusive, o Grêmio ainda não se mostra satisfeito e monitora no mercado um meio-campista de características mais criativas. Outra contratação do Tricolor Gaúcho é o lateral-direito Marcos Rocha. O Grêmio acertou a sua contratação depois de anos defendendo o Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook