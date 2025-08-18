Vélez Sarsfield x Fortaleza: Onde assistir, escalações e arbitragem

Após empate sem gols no Brasil, Leão do Pici decide a vida na Argentina contra o Vélez, mas chega pressionado pela má fase e com desfalques / Crédito: Jogada 10

A vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores estará em jogo nesta terça-feira (19). O Fortaleza encara o Vélez Sarsfield às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Como o jogo de ida no Castelão terminou empatado em 0 a 0, a disputa está totalmente em aberto: quem vencer, avança. O confronto decisivo acontece em um momento muito delicado para o time brasileiro. O Fortaleza vive uma péssima fase, ocupando a vice-lanterna do Brasileirão e sem vencer há três jogos. Por outro lado, o Vélez chega embalado, brigando pela liderança do Campeonato Argentino e confiante por decidir a vaga em casa.

Onde assistir O Disney+ transmite a partir das 19h (de Brasília). Como chega o Vélez Sarsfield O Vélez Sarsfield chega para a partida de volta com a confiança em alta e o favoritismo ao seu lado. A equipe argentina conseguiu um importante empate sem gols no Brasil. Com isso, agora precisa de uma vitória simples em casa para se classificar. O time, aliás, vive um ótimo momento e vem de uma vitória sobre o Independiente em seu campeonato nacional. O técnico Guillermo Barros Schelotto, especialista em Libertadores, tem um cenário tranquilo para escalar sua equipe. O único desfalque certo é o jogador Baeza, que está suspenso. No restante, o time deve ir a campo com força máxima para pressionar o adversário desde o início e buscar a vaga nas quartas de final. Como chega o Fortaleza O Fortaleza chega à Argentina vivendo sua pior fase na temporada e com a missão de superar as adversidades. A equipe de Renato Paiva é a vice-lanterna do Brasileirão e não vence há três jogos. A última partida foi mais uma derrota, para o Fluminense. Agora, o time precisa juntar os cacos e focar totalmente na busca por uma classificação histórica fora de casa.