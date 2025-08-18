Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tottenham renova contrato do capitão Cristian Romero

Zagueiro argentino assina acordo de longa duração com os Spurs e mantém papel de destaque no clube e na seleção
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Tottenham anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato de Cristian Romero. O zagueiro argentino, capitão da equipe, assinou um acordo de longa duração com os Spurs.

“Estamos muito felizes em anunciar que Cristian Romero assinou um novo contrato de longa duração com o clube”, escreveu o clube nas redes sociais.

Romero chegou a Londres em agosto de 2021, inicialmente por empréstimo da Atalanta, e se transferiu de forma definitiva no ano seguinte. Na Itália, ele recebeu o prêmio de melhor defensor da Serie A na temporada 2020/2021. Pelo Tottenham, o zagueiro soma 126 partidas e foi escolhido capitão antes da Supercopa da Europa, na qual o clube acabou derrotado pelo PSG nos pênaltis.

