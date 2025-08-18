Tottenham renova contrato do capitão Cristian Romero

Zagueiro argentino assina acordo de longa duração com os Spurs e mantém papel de destaque no clube e na seleção

O Tottenham anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato de Cristian Romero. O zagueiro argentino, capitão da equipe, assinou um acordo de longa duração com os Spurs.

“Estamos muito felizes em anunciar que Cristian Romero assinou um novo contrato de longa duração com o clube”, escreveu o clube nas redes sociais.