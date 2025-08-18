Tottenham renova contrato do capitão Cristian Romero

Tottenham renova contrato do capitão Cristian RomeroZagueiro argentino assina acordo de longa duração com os Spurs e mantém papel de destaque no clube e na seleção
O Tottenham anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato de Cristian Romero. O zagueiro argentino, capitão da equipe, assinou um acordo de longa duração com os Spurs.
“Estamos muito felizes em anunciar que Cristian Romero assinou um novo contrato de longa duração com o clube”, escreveu o clube nas redes sociais.
Romero chegou a Londres em agosto de 2021, inicialmente por empréstimo da Atalanta, e se transferiu de forma definitiva no ano seguinte. Na Itália, ele recebeu o prêmio de melhor defensor da Serie A na temporada 2020/2021. Pelo Tottenham, o zagueiro soma 126 partidas e foi escolhido capitão antes da Supercopa da Europa, na qual o clube acabou derrotado pelo PSG nos pênaltis.
