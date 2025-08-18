Tiago Nunes se envolve em confusão após empate da LDU

No último domingo (17), usando equipe alternativa, a Liga de Quito sofreu para conseguir um empate contra o Manta FC, em 1 a 1. Resultado esse que, pensando na liderança da primeira fase do Campeonato Equatoriano, deixa o time a nove pontos do líder, Independiente del Valle. A saber, restam somente 15 em disputa.

O duelo de volta entre LDU e Botafogo , pelas oitavas de final da Libertadores, acontece apenas na próxima quinta-feira (21). Entretanto, o clima pelos lados da representação de Quito (ao menos, para o técnico Tiago Nunes) já é de considerável tensão.

Por conta do contexto, após o Manta abrir o marcador do Estádio Casa Blanca já aos 29 minutos do segundo tempo, a partida ganhou contornos de sofrimento para os donos da casa. Sofrimento esse que, rapidamente, se transformou em irritação diante do comportamento onde os visitantes faziam a famosa “cera” para gastar tempo.

Desse modo, mesmo com a obtenção da igualdade, já aos 51 minutos do tempo complementar, o técnico brasileiro se mostrava visivelmente irritado. Ao ponto, aliás, de ter uma quente discussão com o técnico adversário, Efrén Mera, e empurrar o companheiro de profissão.

Como a situação ocorreu em frente a arbitragem comandada por Juan Carlos Andrade, o dono do apito não teve dúvidas e apresentou cartão vermelho para o treinador brasileiro. Logo, Tiago Nunes está suspenso para o jogo após o compromisso da Liberta, diante do El Nacional, pelo Equatoriano. O jogo em questão ocorre no domingo (24), às 15h (de Brasília), no Olimpico Atahualpa.