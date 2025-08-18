Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tiago Nunes se envolve em confusão após empate da LDU

Tiago Nunes se envolve em confusão após empate da LDU

Situação ocorreu na prévia de duelo contra o Botafogo, pela Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O duelo de volta entre LDU e Botafogo, pelas oitavas de final da Libertadores, acontece apenas na próxima quinta-feira (21). Entretanto, o clima pelos lados da representação de Quito (ao menos, para o técnico Tiago Nunes) já é de considerável tensão.

No último domingo (17), usando equipe alternativa, a Liga de Quito sofreu para conseguir um empate contra o Manta FC, em 1 a 1. Resultado esse que, pensando na liderança da primeira fase do Campeonato Equatoriano, deixa o time a nove pontos do líder, Independiente del Valle. A saber, restam somente 15 em disputa.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Por conta do contexto, após o Manta abrir o marcador do Estádio Casa Blanca já aos 29 minutos do segundo tempo, a partida ganhou contornos de sofrimento para os donos da casa. Sofrimento esse que, rapidamente, se transformou em irritação diante do comportamento onde os visitantes faziam a famosa “cera” para gastar tempo.

Desse modo, mesmo com a obtenção da igualdade, já aos 51 minutos do tempo complementar, o técnico brasileiro se mostrava visivelmente irritado. Ao ponto, aliás, de ter uma quente discussão com o técnico adversário, Efrén Mera, e empurrar o companheiro de profissão.

Como a situação ocorreu em frente a arbitragem comandada por Juan Carlos Andrade, o dono do apito não teve dúvidas e apresentou cartão vermelho para o treinador brasileiro. Logo, Tiago Nunes está suspenso para o jogo após o compromisso da Liberta, diante do El Nacional, pelo Equatoriano. O jogo em questão ocorre no domingo (24), às 15h (de Brasília), no Olimpico Atahualpa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar