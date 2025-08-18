Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thomas Müller estreia na MLS com gol anulado e festa estragada por brasileiro

Alemão entrou no segundo tempo de Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo e recebeu grande festa dos torcedores
Thomas Müller fez sua estreia oficial na Major League Soccer neste domingo (15), em jogo que terminou empatado em 1 a 1 entre Vancouver Whitecaps e Houston Dynamo, no Canadá. O atacante alemão, ídolo do Bayern de Munique, entrou no segundo tempo, chegou a marcar um gol, mas viu o lance ser anulado por impedimento.

A expectativa para a estreia foi grande. A torcida canadense preparou uma festa especial para receber Müller, que deixou o Bayern após a disputa do Mundial de Clubes e assinou contrato com o Whitecaps para viver o novo desafio na América do Norte.

Em campo, o time da casa abriu o placar ainda na primeira etapa, com Brian White convertendo um pênalti. Aos 16 minutos do segundo tempo, Müller entrou em campo e, pouco depois, balançou a rede. Porém, o árbitro anulou o lance ao marcar impedimento.

O confronto seguiu equilibrado até os minutos finais. Quando parecia que os canadenses sairiam com a vitória, o brasileiro José Artur, ex-São Paulo e atualmente no Houston Dynamo, apareceu para deixar tudo igual aos 46 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o Vancouver Whitecaps chegou a 46 pontos, mantendo-se na terceira colocação da Conferência Oeste. Já o Houston Dynamo soma 29 pontos, em 12º lugar, ainda sonhando com a classificação. Apenas os nove primeiros avançam para a próxima fase da MLS.

