Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo encerra preparação para encarar o Atlético Nacional

São Paulo encerra preparação para encarar o Atlético Nacional

Hernán Crespo não possui nenhum desfalque com relação ao jogo da ida, mas pode promover duas alterações no Tricolor
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O São Paulo encerrou nesta segunda-feira (18) a preparação para encarar o Atlético Nacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Após o empate sem gols no confronto da Colômbia, o Tricolor precisa de uma vitória simples no Morumbis, nesta terça-feira (19), para garantir a vaga na próxima fase.

O técnico Hernán Crespo não possui nenhum desfalque com relação ao time que começou o jogo em Medellín para o duelo dentro de casa. Entretanto, o treinador pode promover duas alterações para a partida. Maik e Lucas Moura, que marcaram os gols do São Paulo no empate contra o Sport, podem começar a partida nas vagas de Cédric Soares e Alisson, respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

No último dia de atividades, Crespo passou informações sobre os colombianos para o elenco através de vídeos. Na sequência, comandou um coletivo e um trabalho de bola parada com os jogadores.

Caso consiga a classificação, o Tricolor irá cumprir com a meta orçamentária traçada no início da temporada. Na última edição, o São Paulo chegou até as quartas de final da Libertadores, sendo eliminado pelo Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar