São Paulo encerra preparação para encarar o Atlético Nacional

Hernán Crespo não possui nenhum desfalque com relação ao jogo da ida, mas pode promover duas alterações no Tricolor

O São Paulo encerrou nesta segunda-feira (18) a preparação para encarar o Atlético Nacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Após o empate sem gols no confronto da Colômbia, o Tricolor precisa de uma vitória simples no Morumbis, nesta terça-feira (19), para garantir a vaga na próxima fase.

O técnico Hernán Crespo não possui nenhum desfalque com relação ao time que começou o jogo em Medellín para o duelo dentro de casa. Entretanto, o treinador pode promover duas alterações para a partida. Maik e Lucas Moura, que marcaram os gols do São Paulo no empate contra o Sport, podem começar a partida nas vagas de Cédric Soares e Alisson, respectivamente.