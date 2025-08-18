São Paulo anuncia a renovação de contrato com Alan Franco

Zagueiro tinha vínculo com o Tricolor até o final do ano, mas chegou a um acordo e estendeu acordo até 2028 / Crédito: Jogada 10

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (18/8), a renovação de contrato com o zagueiro Alan Franco. O defensor já havia assinado o novo vínculo na semana passada, mas o Tricolor ainda não tinha feito o anúncio oficial. O novo acordo agora entre o jogador e o clube paulista vai até o dia 31 de dezembro de 2028. O jogador já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, mas segundo pessoas próximas do defensor, ele nunca manifestou interesse em deixar o Tricolor.

A verdade é que estou muito feliz, quero continuar muitos anos aqui, como já falei. Vou seguir trabalhando para que aconteça", disse o camisa 28. O entrave para a renovação estava em uma pendência financeira antiga com seus empresários, resolvida nos últimos dias. O São Paulo vai alongar o pagamento do comissionamento devido ao longo da vigência do novo contrato. Aliás, a permanência de Alan Franco estava sendo tratada internamente como a principal negociação de renovação desde o início do ano. Titular absoluto, ele soma 31 partidas na temporada, uma assistência, sete cartões amarelos. Além disso, em 2025, o jogador passou a integrar o grupo de capitães ao lado de Rafael e Luciano. Alan Franco pelo São Paulo O argentino chegou ao São Paulo em 2023 e participou das campanhas vitoriosas da Copa do Brasil do mesmo ano e da Supercopa na temporada seguinte. O atleta de 28 anos de idade soma 111 partidas com a camisa do clube, com três gols marcados e sete assistências. É o atleta de sua posição com mais passes para gols no elenco.