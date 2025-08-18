Santos sofre terceira maior goleada de sua história no Brasileirão

Peixe registrou vexame no Morumbi, técnico é demitido e Neymar fala em 'maior vergonha' com a camisa do clube

O resultado só ficou atrás de duas derrotas históricas: 7 a 1 para o Internacional, em 2023, e 7 a 1 para o Corinthians, em 2005.

O Santos sofreu, neste domingo (17/8), no Morumbis, sua terceira maior goleada no Campeonato Brasileiro: 6 a 0 para o Vasco , pela 20ª rodada. Até então, o Peixe já havia sido derrotado por pelo menos cinco gols em sete ocasiões ao longo de todas as edições da competição.

O impacto da goleada foi imediato. Afinal, o técnico Cléber Xavier foi demitido ainda no vestiário do Morumbi. Além disso, o atacante Neymar classificou o resultado como a maior vergonha de sua carreira com a camisa do Peixe.

“Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com essa camisa. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro. Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem reapresentar na quarta-feira”, disse.

Antes deste domingo, as piores derrotas da carreira de Neymar aconteceram por 4 a 0. A primeira delas ocorreu no ano de 2011, ainda com a camisa do Peixe. Naquela ocasião, o time perdeu para o Barcelona na grande final do Mundial de Clubes. Anos depois, em 2017, já pelo Barça, ele sofreu o mesmo placar adverso contra o PSG.

Contudo, apesar do vexame, o time não caiu para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Alvinegro Praiano ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, apenas dois acima do Vitória, primeiro time na zona do Z-4.