Sampaoli afirma ter interesse em retornar ao Santos, mas faz exigências

Treinador pediu esforços para mais contratações nesta janela de transferências para que assumir o Peixe mais uma vez na carreira

Em entrevista ao jornalista argentino César Luis Merlo, Sampaoli declarou que se sente orgulhoso de ter sido procurado pelo Peixe, onde já trabalhou em 2019. Entretanto, explicou que pediu reforços para que possa consolidar um bom projeto dentro do clube.

Principal nome cotado para assumir o Santos após a saída de Cléber Xavier, o argentino Jorge Sampaoli admitiu que tem interesse em retornar à Vila Belmiro. Entretanto, o treinador, que já é conhecido por seus pedidos de reforços, disse que exigiu um esforço do clube para conseguir novas contratações ainda nesta janela de transferências.

“É um orgulho que o clube me busque e para um grande desafio. Estou disposto a assumir, mas pedi um esforço com os reforços para a diretoria, a fim de consolidar um bom projeto esportivo” afirmou.

De acordo com o portal ge, o nome de Sampaoli não é unanimidade dentro do Santos. Depois da goleada sofrida para o Vasco no último domingo (18), o argentino teve seu nome cantado pelos torcedores no Morumbis.

O treinador está sem clube desde janeiro, quando deixou o Rennes da França após uma curta passagem de apenas dez jogos. Recentemente, seu nome esteve ligado a conversas com a diretoria alvinegra, mesmo com a presença de Cléber Xavier no comando da equipe.