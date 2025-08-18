Saldo extracampo de Santos x Vasco termina com policial agredido, cavalo ferido e detidos

Dentro das quatro linhas, o Cruz-Maltino impôs a maior goleada da carreira de Neymar ao vencer o Santos por 6 a 0, no Morumbis / Crédito: Jogada 10

A histórica goleada do Vasco sobre o Santos, em rodada do Brasileirão no último domingo (17), terminou com registros de violência e quatro detidos no Morumbis. As ocorrências envolveram conflitos de torcedores dos dois clubes às vésperas do duelo, ainda nos arredores do estádio, e contra a Polícia após o jogo. O balanço apontou um PM agredido com socos, um animal da cavalaria com ferimentos leves e viatura danificada. O episódio mais marcante ocorreu dentro do estádio, nos corredores de acesso ao campo. Outro torcedor registra o momento em que um vascaíno acerta um soco na cabeça de um policial, que cai no chão logo após a agressão. Momentos antes, o agente havia desferido golpes de cassetete contra outro homem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nos arredores do estádio, torcedores dos dois clubes também entraram em conflito e arremessaram garrafas, grades de proteção e rojões uns contra os outros. Agentes da tropa de choque a cavalaria precisaram intervir em ruas próximas, mas acabaram alvos de pedras e fogos de artifício, o que, de acordo com a PM, obrigou o uso de técnicas de dispersão. Um policial apanhou de torcedores do Vasco no Morumbi após dar um golpe de cacetete num deles. pic.twitter.com/3ylatAQhPj — ⚽ (@DoentesPFutebol) August 17, 2025

Posição oficial da SSP A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou em nota que “policiais militares intervieram em um desentendimento” momentos antes da partida. A bola rolou no Morumbis às 16h, pela 20ª rodada do Brasileirão. Ainda segundo a pasta, a multidão só foi dispersada após o uso de técnicas próprias e disposição do policiamento de choque. Os agentes se mantiveram no local até a saída dos torcedores e delegações a fim de evitar novas ocorrências. Prisões confirmadas O UOL confirmou a detenção de dois homens no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão). Um deles, porém, acabou liberado horas depois após o pagamento de fiança.