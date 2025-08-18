Real Madrid x Osasuna: onde assistir, escalações e arbitragem

O Real Madrid está de volta ao Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira (19), o clube merengue recebe o Osasuna às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 1ª rodada de LaLiga.

Como chega o Real Madrid

O clube merengue teve sua partida de estreia no Campeonato Espanhol adiada para esta terça-feira devido à disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O time fará sua estreia em 2025/26 sob o comando do técnico Xabi Alonso e o clube se reforçou com as chegadas de Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras e Dean Huijsen.

Além disso, o Real Madrid poderá contar com Vini Jr, que tem o Osasuna como sua segunda maior vítima com a camisa merengue. Ao todo, o brasileiro marcou oito gols em 12 partidas diante do adversário desta terça-feira.

Contudo, Xabi Alonso também precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Bellingham, Camavinga, Endrick e Mendy, que se recuperam de lesão, desfalcam o time nesta terça-feira. Além disso, Rudiger, suspenso, completa a lista de ausências.