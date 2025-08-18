Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid x Osasuna: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Madrid x Osasuna: onde assistir, escalações e arbitragem

Clube merengue faz sua estreia no Campeonato Espanhol 2025/26
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Real Madrid está de volta ao Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira (19), o clube merengue recebe o Osasuna às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 1ª rodada de LaLiga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

LEIA MAIS: Vini Jr ficará fora da convocação da Seleção Brasileira

Como chega o Real Madrid

O clube merengue teve sua partida de estreia no Campeonato Espanhol adiada para esta terça-feira devido à disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O time fará sua estreia em 2025/26 sob o comando do técnico Xabi Alonso e o clube se reforçou com as chegadas de Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras e Dean Huijsen.

Além disso, o Real Madrid poderá contar com Vini Jr, que tem o Osasuna como sua segunda maior vítima com a camisa merengue. Ao todo, o brasileiro marcou oito gols em 12 partidas diante do adversário desta terça-feira.

Contudo, Xabi Alonso também precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Bellingham, Camavinga, Endrick e Mendy, que se recuperam de lesão, desfalcam o time nesta terça-feira. Além disso, Rudiger, suspenso, completa a lista de ausências.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar