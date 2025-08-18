Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Perto de anunciar Rabello, Fluminense varia duplas de zaga na temporada

Perto de anunciar Rabello, Fluminense varia duplas de zaga na temporada

Tricolor já utilizou 14 duplas no setor defensivo ao longo do ano por conta de lesões e suspensões; veja a lista dos jogadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense está prestes a ganhar mais uma opçõa para o setor defensivo com a chegada de Igor Rabello, perto de ser anunciado. Na vitória sobre o Fortaleza, Davi Schuindt e Manoel formaram a dupla de zaga. Isto ocorreu porque Freytes estava fora por suspensão, além de Thiago Silva e Ignácio estarem lesionados. Assim, o Tricolor utilizou a sua 14ª escalação de zaga no ano.

Freytes e Thiago Silva formam a dupla titular do Fluminense, com 14 jogos. No entanto, Freytes e Ignácio atuaram por 15 jogos. Por opção tática, o Fluminense também chegou mudar o esquema. Renato Gaúcho escalou o time com três zagueiros em cinco jogos: três pelo Mundial de Clubes e duas pelo Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Revelado pelo Fluminense, Davi Schuindt aproveita as oportunidades por conta dos lesionados para ganhar confiança em campo e também do técnico Renato Gaúcho. Ele, afinal, já atuou ao lado de Freytes e Manoel em dois jogos consecutivos e correspondeu bem. Além disso, ele também conseguiu apoio da torcida.

No entanto, com a iminente chegada de Igor Rabello, Renato Gaúcho deve dar mais chances ao jogador mais experiente. Porém, deve entrar aos poucos para conhecer o elenco. Nos últimos dois anos pelo Atlético, o defensor atuou em 40 jogos (19 titular), marcou um gol e esteve 48 minutos em campo por jogo. Os dados são da SofaScore. Com isso, ele também entrará no rodízio de Renato Gaúcho.

O Fluminense, assim, trabalha para contar com Thiago Silva para o duelo de ida contra o Bahia pela Copa do Brasil no dia 28 de agosto. Do outro lado, Ignácio teve uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. Na ocasião, o clube informou que o jogador deve ser desfalque por até seis semanas.

Dupla de zagueiros

Davi Schuindt e Freytes – 1 jogo
Davi Schuindt e Manoel – 2 jogos
Freytes e Ignácio – 15 jogos
Freytes e Manoel – 2 jogos
Freytes e Thiago Silva – 14 jogos
Ignácio e Manoel – 1 jogo
Ignácio e Thiago Santos – 3 jogos
Ignácio e Thiago Silva – 3 jogos
Manoel e Thiago Santos – 2 jogos
Manoel e Thiago Silva – 2 jogos
Thiago Santos e Thiago Silva – 2 jogos

Três zagueiros

Freytes, Ignácio e Thiago Silva – 3 jogos
Freytes, Manoel e Thiago Silva – 1 jogo
Ignácio, Thiago Santos e Thiago Silva – 1 jogo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar