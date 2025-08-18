Perto de anunciar Rabello, Fluminense varia duplas de zaga na temporada

Tricolor já utilizou 14 duplas no setor defensivo ao longo do ano por conta de lesões e suspensões; veja a lista dos jogadores / Crédito: Jogada 10

O Fluminense está prestes a ganhar mais uma opçõa para o setor defensivo com a chegada de Igor Rabello, perto de ser anunciado. Na vitória sobre o Fortaleza, Davi Schuindt e Manoel formaram a dupla de zaga. Isto ocorreu porque Freytes estava fora por suspensão, além de Thiago Silva e Ignácio estarem lesionados. Assim, o Tricolor utilizou a sua 14ª escalação de zaga no ano. Freytes e Thiago Silva formam a dupla titular do Fluminense, com 14 jogos. No entanto, Freytes e Ignácio atuaram por 15 jogos. Por opção tática, o Fluminense também chegou mudar o esquema. Renato Gaúcho escalou o time com três zagueiros em cinco jogos: três pelo Mundial de Clubes e duas pelo Brasileirão.

Revelado pelo Fluminense, Davi Schuindt aproveita as oportunidades por conta dos lesionados para ganhar confiança em campo e também do técnico Renato Gaúcho. Ele, afinal, já atuou ao lado de Freytes e Manoel em dois jogos consecutivos e correspondeu bem. Além disso, ele também conseguiu apoio da torcida. No entanto, com a iminente chegada de Igor Rabello, Renato Gaúcho deve dar mais chances ao jogador mais experiente. Porém, deve entrar aos poucos para conhecer o elenco. Nos últimos dois anos pelo Atlético, o defensor atuou em 40 jogos (19 titular), marcou um gol e esteve 48 minutos em campo por jogo. Os dados são da SofaScore. Com isso, ele também entrará no rodízio de Renato Gaúcho. O Fluminense, assim, trabalha para contar com Thiago Silva para o duelo de ida contra o Bahia pela Copa do Brasil no dia 28 de agosto. Do outro lado, Ignácio teve uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. Na ocasião, o clube informou que o jogador deve ser desfalque por até seis semanas.