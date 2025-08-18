Miller Bolaños, ex-Grêmio, tem condenação amenizada no Equador

Atacante equatoriano chegou a ser condenado a oito meses de prisão em regime fechado

Apesar do panorama inicial preocupante, a equipe jurídica do atleta hoje com 35 anos de idade e jogando no Guayaquil City conseguiu amenizar a situação. Isso porque, após a apresentação do recurso, foi possível reverter o cumprimento da pena para algo semelhante a prisão domiciliar. Algo que, por exemplo, o proíbe de sair de casa após as 21h e de viagens mais longas, salvo exceção as ligadas a sua atividade como jogador profissional.

Atacante de passagem pelo Grêmio no futebol brasileiro, o equatoriano Miller Bolaños vive situação legal complicada em seu país de origem. Ao ponto de, na última semana, receber a condenação de oito meses de prisão pelo crime de intimidação. A saber, na comparação ao Código Pena brasileiro, seria o equivalente a ameaça com arma de fogo.

Além do “toque de recolher”, Miller Bolaños também terá de passar por oito meses de acompanhamento psicológico, com geração de relatórios mensais de evolução, e apresentação a justiça todas às segundas-feiras, pelo mesmo período.

Por fim, o jogador de passado também na seleção equatoriana (oito gols e cinco assistências em 25 compromissos) também precisou pagar uma indenização equivalente a cinco mil dólares (R$ 27 mil, na cotação de momento).

Entenda o caso

No último mês de junho, a polícia da região de La Aurora deteve Bolaños, na província de Guayas, pelo crime de porte ilegal de arma. Entretanto, conforme as investigações se desenrolaram, as autoridades perceberam que a situação era mais grave do que aparentava.

Após ouvir duas pessoas da região, os relatos foram de que Miller já tinha invadido suas residências e feito ameaças com o uso de arma de fogo. Com isso, o Ministério Público mudou sua linha de acusação para o crime de intimidação o qual Miller foi condenado recentemente.