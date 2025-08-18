Lukaku tem grave contusão e pode ficar fora do Napoli por tempo indeterminado

Durante amistoso pelo atual campeão italiano, o atacante precisou de alteração e exames decretaram 'lesão de alto grau' no reto femoral da coxa

De acordo com o clube, Lukaku já começou a reabilitação e passará por consulta cirúrgica. O departamento médico evitou estipular prazo para recuperação, mas a imprensa italiana projeta até três meses de afastamento.

O atacante Lukaku, atualmente no Napoli, iniciou a temporada 2025/2026 com preocupações. No amistoso diante do Olympiacos, ele sofreu uma lesão de alto grau no reto femoral da coxa esquerda. Em campo, os Gli Azzurri venceram por 2 a 1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Xabi Alonso, do Real Madrid, conta com Rodrygo na nova temporada: ‘Há muitos rumores no verão’

O belga sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda após finalizar, caiu no gramado e precisou sair da partida realizada na quinta-feira (14). Para o ataque, a diretoria do atual campeão italiano contratou recentemente Lorenzo Lucca, ex-Udinese. Com a nova lesão de seu principal atacante, o clube já cogita novas investidas no mercado.

Na defesa do título do Calcio, o time de Antonio Conte estreia na Serie A no próximo sábado, contra o Sassuolo. O Napoli também disputará a Champions League, a Copa da Itália e a Supercopa Italiana nesta temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.