Lucas ganha mais minutos e dá sinais que pode voltar a ser titular no São Paulo

Camisa 7 tricolor voltou a balançar as redes após dois meses afastado por lesão e pode ser novidade de Hernán Crespo contra o Atlético Nacional / Crédito: Jogada 10

O atacante Lucas segue dando sinais de que está pronto para voltar a ser protagonista no São Paulo. Depois de dois meses afastado por lesões no joelho direito, o camisa 7 atuou por 45 minutos e marcou um gol no empate em 2 a 2 com o Sport, no último sábado (16/7), em Recife, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que retornou aos gramados, no início de agosto, Lucas vem ganhando minutagem gradualmente. No duelo contra o Vitória, no Morumbis, jogou apenas 13 minutos. Na sequência, diante do Atlético Nacional, pela Libertadores, ficou em campo por 29 minutos. Já contra o Sport, disputou todo o segundo tempo e mostrou evolução física ao anotar seu primeiro gol desde a recuperação.

A entrada do camisa 7 contra os pernambucanos foi no lugar de Rodriguinho, um dos concorrentes por vaga no setor de meio-campo, que atualmente conta com Bobadilla, Marcos Antônio e Alisson. O desempenho reforçou a briga por posição em um momento decisivo para o Tricolor. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, o São Paulo recebe novamente o Atlético Nacional em jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após o empate sem gols na Colômbia, o time precisa da vitória para avançar. Apesar da boa atuação contra o Sport, o técnico Hernán Crespo evitou confirmar se Lucas começará jogando. "(Tem chances) como todos. Estou contente por ele, porque fez gol depois de muito tempo. Estou muito contente, porque conseguiu minutos em campo. Todos têm a possibilidade de serem titulares", declarou Crespo.