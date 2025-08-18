Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leeds estreia com vitória sobre o Everton na Premier League

Nmecha, de pênalti, garante triunfo em casa na partida de encerramento da 1ª rodada do Campeonato Inglês
O Leeds aproveitou a vantagem de jogar em casa e venceu o Everton por 1 a 0, nesta segunda-feira (18), na partida de encerramento da 1ª rodada da Premier League 2025/26. O gol da vitória saiu aos 38 minutos do segundo tempo, após um pênalti polêmico convertido pelo atacante Nmecha, no Elland Road.

Dentre os destaques da partida, o goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo, saiu de campo sem ser vazado e ajudou o Leeds a conquistar os três pontos nesta segunda-feira. O brasileiro deixou o Lyon nesta janela de transferências após duas temporadas no futebol da França. Além disso, Jack Grealish, que deixou o City e acertou o empréstimo com o Everton, começou a partida no banco de reservas, entrou aos 25 minutos da segunda etapa, mas não conseguiu evitar a derrota fora de casa.

A Premier League 2025/26 começou oficialmente na última sexta-feira (15). O Liverpool inaugurou o torneio com uma vitória de 4 a 2 sobre o Bournemouth. Assim, o time comandado pelo técnico Arne Slot está na liderança, empatado em três pontos com Manchester City, Sunderland, Tottenham, Nottingham Forest, Arsenal e Leeds.

Por outro lado, o Everton se junta a Manchester United, Bournemouth, Brentford, Burnley, West Ham e Wolves, que perderam seus compromissos nesta primeira rodada e não saíram do zero na tabela de classificação.

O jogo

Em casa, o Leeds conseguiu se impor e dominou as ações da partida. Mesmo com o placar zerado no primeiro tempo, o time mandante criou as melhores oportunidades e teve 12 finalizações contra nenhuma do Everton. Quem se destacou no time visitante, inclusive, foi Pickford. Isto porque o goleiro inglês impediu o gol do Leeds em duas defesas difíceis.

Na volta do intervalo, o Leeds seguiu melhor na partida e, após alguns momentos de pressão, o gol finalmente saiu. Nmecha, de pênalti, abriu o placar aos 38 minutos e os donos da casa ainda tiveram chances de ampliar. Por fim, pelo lado do Everton, a notícia positiva foi a estreia de Grealish, que deu mais presença ofensiva para os Toffees.

