Júnior Santos pede mais oportunidades no Atlético e cita exemplo de Vitor Roque

Atacante do Galo afirma que foi a única das grandes contratações do futebol brasileiro que não teve sequência, mas isenta Cuca disso / Crédito: Jogada 10

O atacante Júnior Santos está insatisfeito no Atlético, pois reclama da falta de oportunidades entre os titulares e de mais minutagem sob o comando de Cuca. Ele ainda lembra que foi uma das principais contratações do futebol brasileiro e custou cerca de 8 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. Na derrota para o Grêmio, na Arena MRV, ainda ouviu vaias da torcida. “A torcida tem toda razão. Ainda não tive uma sequência. Dos jogadores que foram contratados, das grandes contratações, acho que fui o único que não teve uma sequência. Não gosto de fazer comparações, mas o início foi difícil para todos, como aconteceu com Vitor Roque, que admiro bastante. Ele ganhou sequência e agora começa a deslanchar no Palmeiras” disse Júnior Santos.