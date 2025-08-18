Igor Rabello desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense

Zagueiro rescindiu com o Atlético-MG e irá assinar contrato até o final de 2027, com possibilidade de extensão para dezembro de 2028 / Crédito: Jogada 10

Novo reforço do Fluminense, Igor Rabello desembarcou no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18), para realizar exames e assinar contrato. Assim, o jogador se despediu oficialmente do Atletico-MG no revés para o Grêmio pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. O Tricolor atravessou a negociação do zagueiro com o São Paulo e garantiu a contratação. O jogador, com isso, assinará contrato até o final de 2027, com possibilidade de extensão para dezembro de 2028.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu era da base e o Thiago Silva estava se destacando no profissional do Fluminense. Desde pequeno tenho ele como um dos meus ídolos, então agora estar com ele vai ser excepcional para mim”, disse ao portal “ge”. Na disputa pela contratação, o Flu apresentou uma proposta salarial superior à dos adversários. Além disso, pesou a favor do clube, que o zagueiro passou pelas divisões de base do Tricolor antes de iniciar sua carreira profissional pelo arquirrival, Botafogo. O atleta chega como peça de reposição, porém não pode atuar pelo clube nem na Copa do Brasil e nem na Sul-Americana, por já ter defendido o Galo em ambas competições.