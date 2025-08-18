Igor Rabello cita Thiago Silva e fala sobre acerto com o Fluminense: ‘Realizar um sonho’

Zagueiro recebeu homenagens em seu último dia como jogador do Galo, antes de viajar ao Rio para atuar no Tricolor

Nesse sentido, o jogador citou a presença de Thiago Silva, a quem considera como ídolo. Ele também relembrou sua passagem por Xerém nas divisões de base do clube carioca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“São vários pontos (que me fizeram escolher o Fluminense). São dois clubes que ficaram mais perto, São Paulo e Fluminense, dois clubes gigantes. Eu tive meus pontos, o Fluminense é um clube gigante, onde já trabalhei quando era da base, tenho um carinho imenso pelo clube. Tenho um ídolo (Thiago Silva) que está jogando lá, é o local onde nasci, vivi boa parte da minha vida. Não pude seguir no Fluminense, mas tinha o sonho de jogar no profissional. Estou indo realizar um sonho. Espero que dê tudo certo”, disse.

O clube aguarda a chegada do atleta, nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar contrato. O Tricolor atravessou a negociação do zagueiro com o São Paulo e garantiu a contratação. O jogador assinará contrato até o final de 2027, com possibilidade de extensão para dezembro de 2028.

Reforço é aguardado no Rio

Na disputa pela contratação, o Flu apresentou uma proposta salarial superior à dos adversários. Além disso, pesou a favor do clube, que o zagueiro passou pelas divisões de base do Tricolor antes de iniciar sua carreira profissional pelo arquirrival, Botafogo.