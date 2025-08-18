Grêmio confirma que Villasanti não atuará mais no ano por lesões no joelho

O temor do Grêmio em ter Villasanti como desfalque pelo restante da temporada se concretizou. Afinal, o clube confirmou em informativo, nesta segunda-feira (18), que exames de imagem constataram lesões em seu joelho esquerdo, na vitória sobre o Atlético por 3 a 1, no último domingo. Tratam-se de uma contusão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior. Por sinal, o paraguaio deixou a Arena MRV, em Belo Horizonte, com o auxílio de muletas, além de uma proteção na perna esquerda, que estava imobilizada. Ele precisou de substituição na primeira etapa por dores no joelho esquerdo. O volante caiu no campo depois de disputar uma bola na entrada da área do Tricolor Gaúcho e necessitou de auxílio médico. Posteriormente, aos 43 minutos, Dodi o substituiu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Grêmio não estabeleceu um período específico para concluir a recuperação da lesão, mas pelo histórico, o tratamento varia entre seis a oito meses. “O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o volante Mathias Villasanti foi submetido a exames de imagem nesta segunda-feira e teve constatada ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, ocorrida no primeiro tempo da partida contra o Atlético – MG. O atleta será submetido a tratamento cirúrgico em um momento apropriado e seguirá os protocolos de recuperação para este tipo de lesão”.