Grêmio confirma que Villasanti não atuará mais no ano por lesões no joelho

Exames de imagem constataram contusões no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no último jogo do Imortal
O temor do Grêmio em ter Villasanti como desfalque pelo restante da temporada se concretizou. Afinal, o clube confirmou em informativo, nesta segunda-feira (18), que exames de imagem constataram lesões em seu joelho esquerdo, na vitória sobre o Atlético por 3 a 1, no último domingo. Tratam-se de uma contusão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior.

Por sinal, o paraguaio deixou a Arena MRV, em Belo Horizonte, com o auxílio de muletas, além de uma proteção na perna esquerda, que estava imobilizada. Ele precisou de substituição na primeira etapa por dores no joelho esquerdo. O volante caiu no campo depois de disputar uma bola na entrada da área do Tricolor Gaúcho e necessitou de auxílio médico. Posteriormente, aos 43 minutos, Dodi o substituiu.

O Grêmio não estabeleceu um período específico para concluir a recuperação da lesão, mas pelo histórico, o tratamento varia entre seis a oito meses.

“O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o volante Mathias Villasanti foi submetido a exames de imagem nesta segunda-feira e teve constatada ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, ocorrida no primeiro tempo da partida contra o Atlético – MG.

O atleta será submetido a tratamento cirúrgico em um momento apropriado e seguirá os protocolos de recuperação para este tipo de lesão”.

Trio de contratações a caminho do Grêmio

Nesta reta final da segunda janela de transferências, o lateral-direito Marcos Rocha desembarcou em Porto Alegre, nesta segunda-feira (18), para concluir sua transferência ao Tricolor Gaúcho. O Grêmio acertou a sua contratação depois de o jogador defender por anos o Palmeiras. Além disso, o volante Erick Noriega, que estava no Alianza Lima, também, está próximo de concluir sua transferência.

Outra tratativa que avançou nos últimos dias envolve o volante Arthur Mello, revelado na base do Imortal. A tendência é de que haja uma reunião, nesta segunda-feira (18), para acertar sua rescisão contratual com a Juventus. Caso se confirme, o próximo passo será retornar a Porto Alegre, realizar os exames médicos e assinar contrato até o final de 2026.

