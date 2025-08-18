Flamengo vai receber quase R$ 900 milhões de patrocinadora até o fim de 2028

Betano vence concorrência de outras casas de apostas e estampará área nobre da camisa Rubro-Negra no lugar da Pixbet; saiba detalhes

O valor exato por temporada é de R$ 268,5 milhões, sendo R$ 12 milhões destinados a incentivo fiscal. É como se o patrocínio rendesse ao Flamengo pouco mais de R$ 22,3 milhões por mês. Afinal, serão 40 meses de contrato, chegando a um total de R$ 895 milhões.

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (18), a Betano como a nova patrocinadora máster do clube . O contrato começa em setembro deste ano, com validade até o fim de 2028. A casa de apostas pagará ao clube o maior patrocínio do futebol brasileiro: quase R$ 900 milhões. A informação inicial é do “ge”.

A marca estampará a posição máster das camisas oficiais de jogo e treino de futebol masculino, feminino e basquete. Além disso, a marca também ficará exposta nos uniformes de viagem dos atletas do Time Flamengo e na parte inferior das costas da equipe de vôlei feminino.

Por fim, o Flamengo também vai receber um valor superior ao valor pago pelo contrato de TV do Brasileiro, que gira em torno de R$ 200 milhões (valores ainda pendentes de negociação com a Libra). Desde o início do ano, a diretoria rubro-negra tinha percebido que teria de trocar de patrocinador. Houve atrasos de pagamentos da Pixbet. Mais importante que isso, dirigentes do clube tiveram a percepção de que precisavam se associar a uma marca global do segmento de apostas.

Nesta segunda-feira, a diretoria rubro-negra ainda fecha detalhes do contrato com a casa de apostas e apresenta os dados para comissões do Conselho Deliberativo, que vai votar a proposta nesta terça-feira (19).