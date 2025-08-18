Flamengo anuncia casa de apostas como novo patrocinadora máster

Betano vence concorrência de outras casas de apostas e estampará área nobre da camisa Rubro-Negra no lugar a Pixbet, que encerrou seu vínculo

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (18), a casa de apostas Betano como sua nova patrocinadora máster. O acordo, então, contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além do canal do clube no Youtube. Assim, a empresa venceu a concorrência e entrará no lugar da Pixbet, que encerrou vínculo na última quarta-feira (13).

Dessa forma, o contrato terá de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo nesta terça-feira (19). O novo vínculo será de três anos e quatro meses e terá início em setembro de 2025. Esse acordo renderá ao Rubro-Negro o maior patrocínio máster do país, visto que os valores superam os R$ 250 milhões por temporada, além de bonificações.