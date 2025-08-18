Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresário indica ida do atacante Sinisterra ao Cruzeiro

Empresário indica ida do atacante Sinisterra ao Cruzeiro

Atacante do Bournemouth, da Inglaterra, não atuou na derrota da equipe para o Liverpool na última sexta-feira (15)
A possível chegada de Luis Sinisterra, de 26 anos, ao Cruzeiro ganhou ainda mais força na manhã desta segunda-feira (18/8). Em uma rede social, o empresário do jogador publicou uma foto dentro de um avião com uma bandeira do Brasil e um funk de trilha sonora.

Jogando pelo Bournemouth, da Inglaterra, Luis Sinisterra não foi relacionado para a estreia do time no Campeonato Inglês, reforçando a possibilidade de deixar o clube e reforçar o Cruzeiro. Na sexta-feira (15/8), a equipe perdeu para o Liverpool por 4 a 2.

Revelado pelo Once Caldas, Sinisterra teve passagem de destaque pelo Feyenoord, da Holanda, onde disputou 113 jogos, marcou 35 gols e deu 28 assistências. O atacante chamou a atenção do Leeds United, onde atuou entre 2022 e 2024. Na temporada 2023/24, foi ao Bournemouth e, depois, contratado em definitivo. Contudo, sofreu com lesões e não conseguiu ter sequência.

Na última temporada, Sinisterra disputou apenas 14 jogos pelo Bournemouth. Ao todo, soma 37 jogos, três gols e uma assistência pelo clube. Apesar da desconfiança sobre a condição física, o Cruzeiro, afinal, está confiante que o colombiano, de 26 anos, está em condições de jogo.

