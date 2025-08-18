Empresário indica ida do atacante Sinisterra ao Cruzeiro

Colombia's forward Luis Sinisterra (L) and Peru's defender Alexander Callens fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Peru and Colombia, at the Monumental stadium in Lima, on September 6, 2024. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) (Photo by ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images) / Crédito: ERNESTO BENAVIDES

A possível chegada de Luis Sinisterra, de 26 anos, ao Cruzeiro ganhou ainda mais força na manhã desta segunda-feira (18/8). Em uma rede social, o empresário do jogador publicou uma foto dentro de um avião com uma bandeira do Brasil e um funk de trilha sonora. Jogando pelo Bournemouth, da Inglaterra, Luis Sinisterra não foi relacionado para a estreia do time no Campeonato Inglês, reforçando a possibilidade de deixar o clube e reforçar o Cruzeiro. Na sexta-feira (15/8), a equipe perdeu para o Liverpool por 4 a 2.