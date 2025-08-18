Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dortmund sofre contra time da 3ª divisão, mas avança na Copa da Alemanha

Golaço de Guirassy garante vitória apertada fora de casa, enquanto Yan Couto se machuca e Jobe Bellingham estreia oficialmente
O Borussia Dortmund sofreu mais do que o esperado, mas garantiu a classificação na Copa da Alemanha. Nesta segunda-feira (18), a equipe venceu o RW Essen, da terceira divisão alemã, por 1 a 0, graças a um golaço de Serhou Guirassy na reta final da partida.

LEIA MAIS: Lukaku sofre lesão grave e pode desfalcar o Napoli até 2026

Aos 34 do segundo tempo, o atacante guineense recebeu passe de Anton na entrada da área, girou de costas para o gol e finalizou com precisão no canto esquerdo, para confirmar a classificação do Dortmund para a segunda rodada do torneio nacional.

Contudo, a partida também ficou marcada por um lance preocupante envolvendo um brasileiro. Yan Couto deixou o gramado de maca após entrada dura de Aninkorah-Meisel já no fim do jogo. Outro momento de destaque foi a estreia oficial de Jobe Bellingham, irmão de Jude, do Real Madrid, que entrou em campo aos 19 minutos da segunda etapa.

Nos outros confrontos da primeira rodada da Copa da Alemanha nesta segunda-feira (18), o Mainz passou pelo Dynamo Dresden com vitória por 1 a 0. Por outro lado, o Hertha Berlim eliminou o Munster nos pênaltis, enquanto o Fortuna Düsseldorf bateu o Schweinfurt por 4 a 2.

