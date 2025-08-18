Depois de susto, Murilo não preocupa no Palmeiras

Zagueiro voltou de lesão na partida contra o Botafogo, deixou o campo de maca, mas está liberado para seguir atuando

O zagueiro Murilo retornou aos gramados na noite deste domingo (17), na vitória do Palmeiras contra o Botafogo e causou um susto no torcedor. O defensor deixou os gramados na segunda etapa de maca, após cair no gramado, e deu lugar a Bruno Fuchs. Entretanto, a situação do jogador não preocupa.

Murilo deixou o jogo no Rio de Janeiro por conta do cansaço causado pela volta aos gramados. O zagueiro se machucou ainda durante o Mundial de Clubes, na partida contra o Inter Miami, e teve uma recuperação que durou mais de um mês. A substituição contra o Alvinegro não passou de uma preocupação da comissão técnica.