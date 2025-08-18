Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Depois de susto, Murilo não preocupa no Palmeiras

Zagueiro voltou de lesão na partida contra o Botafogo, deixou o campo de maca, mas está liberado para seguir atuando
Autor Jogada 10
O zagueiro Murilo retornou aos gramados na noite deste domingo (17), na vitória do Palmeiras contra o Botafogo e causou um susto no torcedor. O defensor deixou os gramados na segunda etapa de maca, após cair no gramado, e deu lugar a Bruno Fuchs. Entretanto, a situação do jogador não preocupa.

Murilo deixou o jogo no Rio de Janeiro por conta do cansaço causado pela volta aos gramados. O zagueiro se machucou ainda durante o Mundial de Clubes, na partida contra o Inter Miami, e teve uma recuperação que durou mais de um mês. A substituição contra o Alvinegro não passou de uma preocupação da comissão técnica.

O elenco do Palmeiras ganhou folga nesta segunda-feira (18). A tendência é que Abel Ferreira entre em campo contra o Universitario, nesta quinta-feira (21), pela Libertadores, com uma equipe reserva. No jogo de ida, o Verdão goleou por 4 a 0 no Peru.

Palmeiras

