Cruzeiro empata com Mirassol e perde vice-liderança do Brasileirão

Raposa sai na frente do placar com o artilheiro Kaio Jorge, mas cede empate na etapa final / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro se tornou mais uma vítima do Mirassol, a sensação do Brasileirão. Na caça aos líderes, a Raposa chegou a sair na frente do placar, mas não aguentou a pressão e empatou por 1 a 1, nesta segunda-feira (18), no Maião, pela 20ª rodada. O artilheiro Kaio Jorge marcou para o time mineiro, enquanto Negueba garantiu a igualdade na etapa final com uma pintura. Com o empate, o Cruzeiro perdeu a vice-liderança para o Palmeiras e caiu para o terceiro lugar, com 38 pontos. Já o Mirassol, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 29 pontos. A Raposa volta a campo no próximo sábado (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Mineirão, enquanto o Leão visita o Fortaleza, domingo (24), no mesmo horário, no Castelão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cruzeiro marca no início e controla o jogo O jogo começou animado. Na caça ao líder, o Cruzeiro abriu o placar logo aos quatro minutos e ditou o ritmo de jogo. Após uma desatenção da defesa do Mirassol, Matheus Pereira aproveitou e acertou belo cruzamento para Kaio Jorge. O artilheiro do Brasileirão recebeu na área e não perdoou: 1 a 0 para a Raposa no Maião. Em desvantagem, o Mirassol subiu as linhas para tentar se recuperar e defender a invencibilidade dentro de casa. O Cruzeiro, por outro lado, teve espaço nos contra-ataques. Contudo, não foi eficiente. Wanderson teve a melhor oportunidade de ampliar aos 21 minutos, mas Walter fez uma grande defesa e manteve o time paulista vivo. O Mirassol cresceu somente após os 20 minutos. Dessa forma, o time paulista conseguiu equilibrar as ações e incomodou o Cruzeiro com a marcação alta. Assim, a Raposa cometeu erros na saída de bola e passou perigo. Contudo, Cássio apareceu bem com grandes defesas, como em um desvio à queima-roupa de Carlos Eduardo, aos 38, e em outras tentativas de Edson Carioca e Chico da Costa. Mirassol reage e empata com pintura O panorama mudou na etapa final. O jogo recomeçou morno e com as equipes se estudando. Dessa forma, poucas chances surgiram nos primeiros 15 minutos. Em vantagem, o Cruzeiro tentou fechar os espaços e dificultar o ataque adversário. O Mirassol, por sua vez, teve o controle da posse de bola, mas esbarrava na falta de criatividade na última linha.