Criciúma, com dez, segura empate, fora, contra o Athletic

Em jogo movimentado, mineiros pressionam mas ficam no 1 a 1 com os catarinenses, que tiveram jogador expulso ainda no início da partida

O Criciúma, que sonha em entrar no G4, foi aos 35 pontos, em quinto lugar. O Athletic, por sua vez, foi para 24 pontos, em 15º, abrindo dois pontos de frente para os times que estão na zona de rebaixamento.

Athletico e Criciúma fizeram um jogo bem movimentado na noite desta segunda-feira, 18/8, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo em São João del Rei, no Joaquim Portugal, terminou 1 a 1. O Criciúma saiu na frente com um gol logo aos três minutos de Diego Gonçalves. Mas jogou com um a menos a partir dos oito minutos e precisou se resguardar na defesa. Com um a mais, o Athletico ficou em cima, mas empatou apenas na etapa final, com Neto Costa.

Criciúma na frente, mas fica com um a menos

O Criciúma foi logo mostrando as suas credenciais. Aos três minutos, após escanteio pela direita, Benevenuto cabeceou para defesa parcial de Adriel. O rebote ficou com Diego Gonçalves, que tocou para a rede e colocou os catarinenses em vantagem. Contudo, aos oito minutos, Matheus Trindade foi imprudente num carrinho e acertou o rosto de Geraldos, que também tentou ganhar a disputa num carrinho, com as travas da chuteira. Assim, foi expulso. Com dez, o time visitante tratou de se fechar, conseguindo sustentar a vantagem até o intervalo. Mas não sem levar sustos dos mineiros, como um lance em que o atacante Ronaldo Tavares entrou livre na área e chutou em cima do goleiro Alisson.

Athletic busca o empate

No segundo tempo, apesar do Criciúma ter momentos de perigo em contra-ataques, o Athletico fez valer o fator casa e o número maior de jogadores para pressionar muito, e conseguiu o empate aos 14 minutos. Neto Costa recebeu cruzamento rasteiro pela esquerda, já na pequena área. Girou em cima da marcação e, quase sem ângulo, chutou cruzado e com força à meia altura, fazendo um belo gol.

O gol foi a senha para o Athletic não sair mais de cima, buscando a virada. Chegou a mandar uma bola na trave, com Neto Costa. Porém, apesar e levar sufoco, o Criciúma teve chance de ouro nos acréscimos. Borasi invadiu pela esquerda, saiu da marcaão e chutou no travessão. Enfim,1 a 1 neste movimento duelo em São João del Rei.

Jogos da 22ª rodada da Série B do Brasileirão

Quinta-feira (14/8)

Novorizontino 1×2 Coritiba

Sexta-feira (15/8)

Amazonas 2×2 América

Sábado (16/8)

Remo 1×1 Botafogo-SP

Vila Nova 2×0 Goiás

Athletico-PR 1 x 1 Cuiabá

Domingo (17/8)

Chapecoense 2 x 0 Paysandu

Atlético-GO 1 x 3 Ferroviária

Segunda-feira (18/8)

Volta Redonda 0x1 CRB

Athletic 1×1 Criciúma

Terça-feira (19/8)

Operário-PRx Avaí – 19h30