Corinthians tenta negociar Héctor Hernández, fora dos planos de Dorival

Atacante espanhol não atua há dois meses e foi liberado pelo Timão para encontrar um novo destino para seguir sua carreira / Crédito: Jogada 10

O Corinthians trabalha nos bastidores para encontrar interessados na contratação de Héctor Hernández. O atacante espanhol, de 29 anos, não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior e procura um novo clube antes do fechamento da janela de transferências. Sem espaço no elenco, Hernández não entra em campo há dez jogos consecutivos, mesmo em um momento de dificuldades ofensivas do Timão. Sua última aparição foi contra o Grêmio, há dois meses. Questionado sobre a ausência do jogador, Dorival foi curto e direto