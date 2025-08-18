Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians inicia preparação para encarar o Vasco com retornos e desfalques

Dorival Júnior contará com três jogadores que voltam de suspensão, mas ainda não terá liberações do departamento médico
O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (18), após o elenco ter um dia de folga depois da derrota para o Bahia, no último sábado (16). Dorival Júnior iniciou a preparação para o confronto contra o Vasco, que acontece apenas no domingo (24). O treinador terá uma semana cheia de trabalhos para tentar reverter o momento delicado que o Timão vive no Brasileirão.

Para a partida, Angel Romero, Cacá e Angileri retornam após cumprirem suspensão contra o Tricolor. Por outro lado, Carrillo, Memphis Depay, Yuri Alberto e Hugo seguem fora, todos em recuperação no departamento médico.

Na atividade desta segunda, o elenco realizou um trabalho de força na academia, seguido de aquecimento no gramado e exercício de pressão. Depois, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Bahia realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Os demais jogadores permaneceram em campo para um coletivo com campo reduzido e treino de cruzamento e finalizações.

Sem vencer há um mês no Brasileirão, o Corinthians já liga o alerta por conta do momento ruim. O Timão ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos, três à frente da zona de rebaixamento. A última vitória alvinegra na competição aconteceu no dia 16 de julho, contra o Ceará, há seis rodadas atrás.

