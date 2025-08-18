Corinthians inicia preparação para encarar o Vasco com retornos e desfalques

Dorival Júnior contará com três jogadores que voltam de suspensão, mas ainda não terá liberações do departamento médico / Crédito: Jogada 10

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (18), após o elenco ter um dia de folga depois da derrota para o Bahia, no último sábado (16). Dorival Júnior iniciou a preparação para o confronto contra o Vasco, que acontece apenas no domingo (24). O treinador terá uma semana cheia de trabalhos para tentar reverter o momento delicado que o Timão vive no Brasileirão. Para a partida, Angel Romero, Cacá e Angileri retornam após cumprirem suspensão contra o Tricolor. Por outro lado, Carrillo, Memphis Depay, Yuri Alberto e Hugo seguem fora, todos em recuperação no departamento médico.