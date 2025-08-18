Corinthians alcança marca negativa inédita na Neo Química Arena

Timão chegou a cinco jogos sem vitória em Itaquera pelo Brasileirão, maior jejum desde o rebaixamento de 2007

Antes, o recorde de jejum era de quatro partidas sem vitória, entre 2020 e 2021. A última vez que o clube ficou cinco jogos consecutivos sem vencer em casa pelo Brasileirão foi em 2007, ano do rebaixamento, quando acumulou sete partidas sem triunfar diante do seu torcedor.

A derrota para o Bahia por 2 a 1 , no último sábado (16/8), deixou o Corinthians em um momento histórico negativo na Neo Química Arena. O Timão acumula agora cinco partidas seguidas sem vencer como mandante pelo Campeonato Brasileiro, algo que nunca havia acontecido desde a inauguração do estádio.

No período atual, antes do revés para o Bahia, o Corinthians empatou com Fortaleza, Cruzeiro e Vitória, além de ter perdido para o RB Bragantino. O único resultado positivo recente em Itaquera foi contra o Palmeiras, mas na Copa do Brasil.

Em 10 jogos disputados como mandante nesta edição do Brasileirão, o Corinthians venceu apenas quatro vezes, somou três empates e sofreu três derrotas, com aproveitamento de 50% dos pontos disputados. O desempenho está próximo do pior registrado no estádio desde a sua inauguração. Afinal, em 2023, o clube somou 49,1% de aproveitamento, com seis vitórias, dez empates e três derrotas.

O time havia iniciado a temporada invicto em casa até abril. Contudo, a derrota para o Huracán, pela Copa Sul-Americana, marcou o início de uma sequência de resultados ruins no estádio.

O próximo compromisso do Corinthians em Itaquera será o clássico contra o Palmeiras, no dia 31 de agosto, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de encerrar o jejum.