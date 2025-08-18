Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira marcas alcançadas pelo Vasco em goleada contra o Santos

Surra por 6 a 0 representa a maior derrota do Peixe como mandante, entre outros números curiosos; confira só
A goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Santos segue reverberando no mundo da bola. Afinal, o placar refletiu em algumas marcas importantes no futebol brasileiro. Assim, o Jogada10 traz alguns desses números imponentes impostos pelo Cruz-Maltino no último domingo (17/8), no Morumbis.

A começar pelo fato de o 6 a 0 representar a maior goleada da história do confronto entre Vasco e Santos, rivais atemporais e donos de duas das maiores camisas do mundo do futebol. Antes, as maiores vitórias eram em placares por 5 a 1. O Peixe aplicou duas vezes tal resultado (Rio São-Paulo de 1961 e Taça Brasil de 1965). O Cruz-Maltino, por sua vez, vencera pelo placar no Roberto Gomes Pedrosa de 1970.

LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Santos: Coutinho dá aula em surra histórica

Além disso, foi a maior derrota da história do Santos como mandante. Não só isso: foi o pior revés da carreira de Neymar, batendo o 4 a 0 sofrido pelo Peixe na final do Mundial de Clubes de 2011 contra o Barcelona, de Pep Guardiola e Lionel Messi. Quando atuava pelo próprio Barça, sofreu o mesmo placar contra o PSG, na Champions 2016/17, aliás.

Maior goleada vascaína em pontos corridos

O 6 a 0 também representou a principal goleada do Vasco nos pontos corridos, instaurado em 2003. Anteriormente, o recorde era um 6 a 1 sobre o Atlético-MG, em São Januário, em 2008. Foi também a primeira vez que o Vasco marcou seis gols no mesmo jogo desde 2014 – 6 a 0 contra o Friburguense, pelo Campeonato Carioca.

O Cruz-Maltino também não sabia o que era vencer por cinco ou mais gols no Brasileirão desde o citado jogo contra o Galo. Ao mesmo tempo, foi a primeira vez desde 2011 que o Vasco marcou seis gols fora de casa. A última fora em campanha do título da Copa do Brasil, quando massacrou o Comercial-MS por 6 a 1.

Para finalizar, esta foi a oitava maior goleada da história dos pontos corridos e também a segunda maior vitória de um visitante dentro do mesmo recorte. A maior segue sendo um 7 a 1 do Grêmio sobre o Figueirense, no Orlando Scarpelli (SC), em 2008, aliás.

Confira algumas marcas do icônico Santos 0 x 6 Vasco

  • Maior goleada do confronto Santos x Vasco

  • Maior goleada sofrida pelo Santos como mandante

  • Maior derrota da carreira de Neymar

  • Maior goleada do Vasco nos pontos corridos

  • Segunda maior goleada de um visitante nos pontos corridos

  • Oitava maior goleada da história dos pontos corridos

  • Primeira vez que o Vasco faz seis gols num jogo desde 2014

  • Primeira vitória por cinco ou mais gols do Vasco no Brasileirão desde 2008

  • Primeira vez que o Vasco faz seis gols como visitante desde 2011

