Belletti convoca Barcelona para final do Mundial Sub-20 contra o Flamengo

Belletti convoca Barcelona para final do Mundial Sub-20 contra o FlamengoDecisão será no sábado (23), no Maracanã, e pode render ao Rubro-Negro o bicampeonato ou ao Barça a conquista inédita
Juliano Belletti, técnico brasileiro do Barcelona B anunciou nesta segunda-feira (18) a lista de 23 jogadores que vão disputar a final do Mundial da categoria contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado (23), no Maracanã.
Belletti conquistou recentemente a Champions Sub-19 com o Barça e, com isso, levou a equipe à decisão contra o Rubro-Negro, atual bicampeão da Libertadores Sub-20. No ano passado, o Flamengo levantou o troféu do Mundial após vencer o Olympiacos por 2 a 1, também no Maracanã.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Criado em 2022, o torneio já teve como campeões o Benfica e o Boca Juniors. No entanto, o Flamengo pode se tornar o primeiro clube a vencer duas vezes a competição. Por outro lado, o Barcelona tenta o título inédito.
⚽️ Mode #IntercontinentalSub20Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags