Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Belletti convoca Barcelona para final do Mundial Sub-20 contra o Flamengo

Belletti convoca Barcelona para final do Mundial Sub-20 contra o Flamengo

Decisão será no sábado (23), no Maracanã, e pode render ao Rubro-Negro o bicampeonato ou ao Barça a conquista inédita
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Juliano Belletti, técnico brasileiro do Barcelona B anunciou nesta segunda-feira (18) a lista de 23 jogadores que vão disputar a final do Mundial da categoria contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado (23), no Maracanã.

Belletti conquistou recentemente a Champions Sub-19 com o Barça e, com isso, levou a equipe à decisão contra o Rubro-Negro, atual bicampeão da Libertadores Sub-20. No ano passado, o Flamengo levantou o troféu do Mundial após vencer o Olympiacos por 2 a 1, também no Maracanã.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Criado em 2022, o torneio já teve como campeões o Benfica e o Boca Juniors. No entanto, o Flamengo pode se tornar o primeiro clube a vencer duas vezes a competição. Por outro lado, o Barcelona tenta o título inédito.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar