Abel mantém futuro em aberto após vitória: ‘Quem vai decidir é minha família’

Treinador foi questionado sobre fim da novela com o Al-Sadd, oscilação do Verdão na temporada e minimizou as críticas recentes

A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (17/8), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi suficiente para afastar as dúvidas sobre o futuro do técnico Abel Ferreira no clube. Questionado sobre a possibilidade de renovação até 2027, em meio ao acordo firmado entre o Verdão e o Al-Sadd, do Catar, o treinador desconversou, mostrou irritação e voltou a deixar seu destino indefinido. O acordo mencionado pôs fim a uma disputa que corria na Fifa desde 2024, quando o clube catari acusava Abel de não cumprir um pré-contrato para assumir a equipe. O treinador, contudo, evitou vincular o acerto jurídico a uma possível extensão de vínculo com o Verdão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Já estava preparado (para essa pergunta). No final de 2023, tive mais uma vez a possibilidade de sair. Em condições extraordinárias. No final de 2023, depois de sermos campeões contra o Cruzeiro, no Mineirão, eu disse: “eu fico”. Essa imagem está por todo lado. Fiquei pelos meus jogadores, pelo estafe e pela nossa torcida. A maior prova de amor não é dizer todos os dias eu te amo, mas escolher ficar mesmo quando era mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram na mesma situação que eu”, falou Abel. Entretanto, apesar do discurso de lealdade, Abel voltou a abrir margem para uma saída. “Em relação ao meu contrato, se fico ou não fico esse ano, quem vai decidir é minha família. Mas não é momento para decidirmos o que quer que seja. O importante não foi nem nunca será o Abel. O mais importante será sempre o que for o melhor para o Palmeiras”, completou. Abel se irrita com a imprensa O treinador demonstrou incômodo com as especulações e disse que os jornalistas não o conhecem de verdade, ressaltando que, à beira do campo, atua como “um personagem”.

“Nenhum de vocês me conhece. Nem vocês nem quem está a comentar. Se quisessem realmente me conhecer e saber quem é o Abel, iam perguntar a pessoas que trabalham comigo, não a jornalistas que não gostam do Palmeiras ou do Abel”, disse o treinador. Palmeiras no topo e Libertadores no radar Com o triunfo, o Palmeiras chegou a 39 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Abel destacou a consistência do time nos últimos anos e minimizou críticas. “Nos últimos três ou quatro anos o Palmeiras sempre brigou por títulos. Como todos os times do mundo, ganhamos e perdemos. Passamos por diferentes momentos. O Palmeiras é um clube muito bem presidido, muito bem dirigido pelo Barros e tem um treinador mais ou menos. Seguramente há muitos melhores do que eu, mas acho que não sou tão ruim assim”, finalizou.